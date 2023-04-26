Знахідка з печери на Алясці переписує історію людства: винна древня "ведмежа" кістка

Генетичний аналіз доісторичних кісток, знайдених на Алясці, вказує на зв'язок із сучасними корінними народами.

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Уявіть собі: ви глибоко в печері на Алясці і тримаєте в руках те, що здається звичайною ведмежою кісткою. Але що, якби вам сказали, що цей непримітний предмет може пролити світло на історію людства так, як це ніколи раніше не робилося? Саме це відчула на собі команда дослідників з Університету штату Нью-Йорк у Баффало, пише IFLScience.

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Шарлотта Ліндквіст, доцентка біологічних наук у Коледжі мистецтв і науки Університету Буффало, та її колеги досліджували останки ссавців у печері, розташованій на південно-східному узбережжі Аляски.

Те, що вони вважали ведмежою кісткою, виявилося останками людської жінки, яка жила в цій місцевості близько 3 000 років тому, згідно з подальшим генетичним аналізом. А проте вчених вразило інше — нащадки цієї давньої людини досі живуть у тій самій місцевості, де їхні предки оселилися тисячі років тому.

"Ми зрозуміли, що сучасні корінні народи Аляски, якщо вони залишилися в регіоні з часів перших міграцій, можуть бути пов'язані з цією доісторичною людиною", — говорить Альбер Акіл, аспірант Університету Буффало з біологічних наук і провідний автор статті.

Під час вивчення останків, подібних до кістки, знайденої в печері, аналіз ДНК виявився особливо корисним, допомагаючи археологам відповісти на питання, пов'язані з історією людства. У цьому випадку він допоміг дослідникам визначити, що жінка з печери була тісно пов'язана з корінними жителями Аляски, які досі проживають у цьому регіоні, включаючи народність тлінкітів, хайда та інших.

Це свідчить про те, що генетична спадкоємність існує на південному сході Аляски тисячі років і триває донині. Tatóok yík yées sháawat (Дівчина в печері), як її назвала Кооперативна асоціація Врангеля, схоже, тісно пов'язана з народами тлінкітів та сусідніми племенами узбережжя.

Найцікавіше, що її останки допомогли дослідникам зрозуміти перші міграції на континент і взаємодію між людьми з різних хвиль мігрантів, які оселилися на Тихоокеанському північному заході в доколоніальну епоху, а також те, як це пов'язано з сучасними територіальними моделями.

Корінні жителі Аляски відіграли вирішальну роль у цьому дослідженні, особливо у вивченні печер, де знайдено Tatóok yík yées sháawat. Усні перекази про походження тлінкітів належать до часів останнього виверження вулкана Еджекумбе, яке відбулося близько 4500 років тому.

Це означає, що вони були присутні на цій території приблизно в той самий час, і дослідження молодої жінки в печері та її родичів має наслідки, які виходять за межі антропології, простягаючись до інформування самих сучасних тлінкітів.

"Дуже цікаво робити внесок у наші знання про передісторію південно-східної Аляски", — сказав Акіл.

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