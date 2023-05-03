Гадкий утенок. У побережья Калифорнии засняли белого детеныша косатки по прозвищу Фрости (видео)

Исследователи предполагают, что несмотря на свою особенность этот обитатель морей способен жить обычной жизнью.

Всем нам известно, что косатки являются весьма эксцентричными обитателями океана. Однако в новом исследовании ученым в действительности удалось наблюдать нечто необычное — детеныша косатки, страдающего лейкизмом, пишет IFLScience.

В 2019 году ученые впервые встретили белого детеныша косатки, который принадлежит к стае, известной как CA216. Это группа косаток, которых называют переходными, или косатками Багга. Известно, что эта группа путешествует вокруг побережья северной Америки, вплоть до мексиканской границы и даже до Канады на севере. Отметим, что другие группы косаток, как правило, ведут оседлый образ жизни и остаются семейными группами, живущими приблизительно в том же районе.

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Исследователи из Newport Coastal Adventure организовывают поездки по наблюдению за китами. В этот раз им посчастливилось заснять группу косаток вместе с Фрости, как прозвали белого малыша косатки. Известно, что тогда Фрости вместе с другими шестью косатками проплыли около 13 километров у побережья Малибу, недалеко от гавани Ньюпорта.

Ученые отмечают, что Фрости, или CA216C1, является трехлетним самцом, страдающим лейкизмом. У него есть несколько черных пятен, расположенных на плавнике и передней части лица, однако не более. Исследователи отмечают, что столь необычный окрас самца связан с лейкизмом, который вызывает частичную потерю пигментации, вызванную генетической мутацией.

По словам фотографа дикой природы Марка Жирардо, наблюдать за Фрости в дикой природе — настоящая удача. Отметим, что лейкизм у других видов может сопровождаться различными заболеваниями, однако, похоже, что Фрости он никак не мешает. Ученые отмечают, что с виду самец кажется вполне здоровым. Более того, исследователи отмечают, что в океане нет хищников, которые могли бы составить конкуренцию косаткам, а потом Фрости, пожалуй, ничего не угрожает — он живет в своей стае обычной жизнью трехлетнего самца.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Исландии косатка похитила детеныша круглоголового кита.