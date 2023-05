Разноцветная Венера. Историки утверждают, что древние скульптуры не всегда были белоснежными

Венера Милосская, которая сейчас хранится в Лувре в Париже, или Давид Микеланджело из Флорентийского Возрождения являются примерами изысканного, бесцветного белого мрамора, который позже художники эпохи Возрождения имитировали, чтобы подражать скульптурам прошлого.

Когда мы думаем о древнегреческих и древнеримских статуях, мы часто представляем эти безупречные беломраморные фигуры людей, богов и сцены из мифов. Цветные считались вопиющими и некрасивыми. Но многие не понимают, что эти древние греко-римские статуи когда-то были окрашены в яркие цвета. Первая раскрашенная скульптура была найдена в 1506 году, но только в 19 веке археологи обнаружили многочисленные доказательства полихромии, то есть использование нескольких цветов, пишет Grunge.

Несмотря на то, что эти скульптуры были высечены из белого мрамора, они стали отправной точкой для художников, металлургов, ювелиров и многих других. Белый мрамор — это мягкий, хорошо поддающийся обработке материал, который идеально подходит для резьбы и тонкой детализации.

Кроме того, он немного прозрачен, прекрасно пропускает свет и имеет ровный состав материала, что делает его идеальной основой для нанесения цветовых слоев. По сути, белый мрамор был для художников целым, отдельным материалом для работы.

Чтобы понять всю живость этих древних скульптур, представьте себе оригинальные статуи Венеры, Афины, Геракла, Зевса и Гермеса из белого мрамора с драгоценными камнями в глазах, охристым лаком на ногтях, ярко окрашенными волосами, серебряными вставками на щитах, позолоченным оружием, покрытым сусальным золотом, и так далее.

Этот переход от строгого белого изящества к живой, многоцветной вибрации дает нам гораздо более активное и реалистичное представление о древнем греко-римском мире, подобно тому, как черно-белые фотографии оживают при изменении цвета.

Интересно, что археолог Винценц Бринкманн предполагает, что материалы, использованные для окраски этих скульптур, скорее всего, были более ценными и дорогими, чем сами скульптуры, поскольку их импортировали из таких мест, как Испания, Турция, Афганистан и Африканский континент.

Поскольку факт того, что эти древние скульптуры когда-то были окрашены, широко не известен, музеи и организации устраивают галереи и мероприятия для информирования общественности. Одна из таких выставок, "Chroma: Ancient Sculpture in Art" в Музее Метрополитен, размещает оригинальные работы рядом с реконструированными полихроматическими версиями, причем кураторы создают слои краски с нуля.

На другой выставке, "Gods in Color: Polychromy in the Ancient World", археолог Винценц Бринкманн рассказывает о технике покраски, используемой для выявления деталей в мраморном основании статуи, которые трудно увидеть без цвета. Возможно, даже существовала некая грунтовка наподобие штукатурки, которая использовалась для выравнивания мрамора перед нанесением краски.

В целом, эти красочные экспозиции позволяют нам заглянуть в прошлое более лучезарным взглядом.

