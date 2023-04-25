Добавили цвета. В Британии маленькие вандалы разрисовали историческую ценность

Имение Крум-корт в Вустершире стало местом досадного акта вандализма. Экскурсоводы исторического имения были шокированы, когда обнаружили, что вандалы разрисовали 200-летнюю статую и мемориальную доску ярко-синим мелом.

Related video

Изуродованная статуя принадлежала Сабрине, римской водяной нимфе, которую изваял Джон Бэкон в начале 19 века. Статуя установлена в изысканном гроте с фонтаном, хотя фонтан больше не работает, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Сабрина была наядой, или водным духом, связанным с рекой Северн, которая протекает мимо поместья Кроум-корт. Статуя была высечена из камня коада — вида керамики, изготовленной из смеси глины, терракоты, силикатов и стекла.

На мемориальной доске, которая также подверглась вандализму, изображена маленькая фигурка херувима. Она была создана в 1783 году в честь ландшафтного архитектора XVIII века Ланселота "Капабилити" Брауна. В 1751 году шестой граф Ковентри заказал Брауну перепланировку дома и парковой зоны в Кроум-корт.

На мемориальной доске, которая также подверглась вандализму, изображена маленькая фигурка херувима Фото: National Trust

Работа Брауна в Кроум Корт стала его крупнейшим проектом на сегодняшний день, и он успешно превратил разрушающееся строение, окруженное неразвитым ландшафтом, в величественное поместье, пригодное для проживания аристократов. Работа над поместьем помогла ему укрепить репутацию одного из самых уважаемых в Англии архитектурных дизайнеров полного цикла.

Национальный трест, управляющий поместьем Кроум Корт, был потрясен бездумным осквернением произведений искусства и нарушением доверия, которое проявили вандалы.

Представитель треста сказав: "Огорчает, что из-за действий нескольких человек прекрасная историческая статуя и мемориал в настоящее время не могут в полной мере использоваться посетителями".

После непродолжительного расследования сотрудники Национального треста установили, что вандалами были не бандиты или правонарушители, а настоящие дети. В пасхальные выходные в поместье раздавали семьям посетителей пакеты с развлечениями, включая мелки для раскрашивания.

Оказалось, что дети по крайней мере одной семьи решили использовать белые фасады статуи Сабрины и мемориала Капабилити Брауна в качестве доски для раскрашивания, пока их родители отвлеклись.

Представитель Национального треста отметил, что хотя подобные инциденты и вызывают разочарование, они редки, учитывая миллионы посетителей, которые с удовольствием и уважением относятся к местам, находящимся под их опекой.

К счастью, следы от мелков удалось смыть с каменной статуи без особых проблем, и статуя Сабрины была полностью восстановлена, чтобы посетители снова могли любоваться ею Фото: National Trust

К счастью, следы от мелков удалось смыть с каменной статуи без особых проблем, и статуя Сабрины была полностью восстановлена, чтобы посетители снова могли любоваться ею. Мемориал Капабилити Брауна все еще находится в процессе очистки.

В настоящее время Кроум-Корт и его сады являются туристической достопримечательностью, управляемой Национальным трестом от имени Croome Heritage Trust. Поместье является популярным местом отдыха для семей и туристов, которые приезжают полюбоваться историческим особняком, его ландшафтными садами и красивой рекой Северн, протекающей неподалеку.

Этот инцидент стал напоминанием о важности сохранения нашего культурного наследия, и необходимости прививать уважение к этим сокровищам будущим поколениям. Национальный трест, несомненно, примет меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Тем не менее отрадно осознавать, что даже перед лицом такого небрежного и необдуманного поведения историческое поместье может быть восстановлено и вновь будет радовать посетителей.

Ранее Фокус рассказывал о том, что реставраторы могли уничтожить одну из величайших работ ученого и художника Леонардо да Винчи, а именно его Атлантический кодекс.

А также мы писали, как охотники за метеоритами испортили прилетевший с Марса уникальный образец — Черную красавицу.