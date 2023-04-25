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Технологии и наука

Добавили цвета. В Британии маленькие вандалы разрисовали историческую ценность

грот, фонтан, мемориальная доска, фигура херувима, Ланселот Кейпенси Браун, ландшафтный архитектор, Национальный фонд, наследие, туристы, сохранение культуры, уважение, вандализм, история, миф
Фото: National Trust | 200-летние скульптуры, разрисованные синим мелом в Крум-корт

Имение Крум-корт в Вустершире стало местом досадного акта вандализма. Экскурсоводы исторического имения были шокированы, когда обнаружили, что вандалы разрисовали 200-летнюю статую и мемориальную доску ярко-синим мелом.

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Изуродованная статуя принадлежала Сабрине, римской водяной нимфе, которую изваял Джон Бэкон в начале 19 века. Статуя установлена в изысканном гроте с фонтаном, хотя фонтан больше не работает, пишет Ancient Origins.

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Сабрина была наядой, или водным духом, связанным с рекой Северн, которая протекает мимо поместья Кроум-корт. Статуя была высечена из камня коада — вида керамики, изготовленной из смеси глины, терракоты, силикатов и стекла.

На мемориальной доске, которая также подверглась вандализму, изображена маленькая фигурка херувима. Она была создана в 1783 году в честь ландшафтного архитектора XVIII века Ланселота "Капабилити" Брауна. В 1751 году шестой граф Ковентри заказал Брауну перепланировку дома и парковой зоны в Кроум-корт.

грот, фонтан, мемориальная доска, фигура херувима, Ланселот Кейпенси Браун, ландшафтный архитектор, Национальный фонд, наследие, туристы, сохранение культуры, уважение, вандализм, история, миф Fullscreen
На мемориальной доске, которая также подверглась вандализму, изображена маленькая фигурка херувима
Фото: National Trust

Работа Брауна в Кроум Корт стала его крупнейшим проектом на сегодняшний день, и он успешно превратил разрушающееся строение, окруженное неразвитым ландшафтом, в величественное поместье, пригодное для проживания аристократов. Работа над поместьем помогла ему укрепить репутацию одного из самых уважаемых в Англии архитектурных дизайнеров полного цикла.

Национальный трест, управляющий поместьем Кроум Корт, был потрясен бездумным осквернением произведений искусства и нарушением доверия, которое проявили вандалы.

Представитель треста сказав: "Огорчает, что из-за действий нескольких человек прекрасная историческая статуя и мемориал в настоящее время не могут в полной мере использоваться посетителями".

После непродолжительного расследования сотрудники Национального треста установили, что вандалами были не бандиты или правонарушители, а настоящие дети. В пасхальные выходные в поместье раздавали семьям посетителей пакеты с развлечениями, включая мелки для раскрашивания.

Оказалось, что дети по крайней мере одной семьи решили использовать белые фасады статуи Сабрины и мемориала Капабилити Брауна в качестве доски для раскрашивания, пока их родители отвлеклись.

Представитель Национального треста отметил, что хотя подобные инциденты и вызывают разочарование, они редки, учитывая миллионы посетителей, которые с удовольствием и уважением относятся к местам, находящимся под их опекой.

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К счастью, следы от мелков удалось смыть с каменной статуи без особых проблем, и статуя Сабрины была полностью восстановлена, чтобы посетители снова могли любоваться ею
Фото: National Trust

К счастью, следы от мелков удалось смыть с каменной статуи без особых проблем, и статуя Сабрины была полностью восстановлена, чтобы посетители снова могли любоваться ею. Мемориал Капабилити Брауна все еще находится в процессе очистки.

В настоящее время Кроум-Корт и его сады являются туристической достопримечательностью, управляемой Национальным трестом от имени Croome Heritage Trust. Поместье является популярным местом отдыха для семей и туристов, которые приезжают полюбоваться историческим особняком, его ландшафтными садами и красивой рекой Северн, протекающей неподалеку.

Этот инцидент стал напоминанием о важности сохранения нашего культурного наследия, и необходимости прививать уважение к этим сокровищам будущим поколениям. Национальный трест, несомненно, примет меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Тем не менее отрадно осознавать, что даже перед лицом такого небрежного и необдуманного поведения историческое поместье может быть восстановлено и вновь будет радовать посетителей.

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