Тайна черных пятен. Реставраторы могли повредить Атлантический кодекс Леонардо да Винчи

Ученые раскрыли научную загадку одного из самых известных произведений Леонардо да Винчи — Атлантического кодекса. Серия черных пятен, появившихся на 210 страницах кодекса, годами озадачивала исследователей, а причина их появления оставалась непонятной.

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Недавно ученые совершили тревожное открытие по поводу знаменитого Атлантического кодекса — коллекции самых известных произведений и рисунков Леонардо да Винчи. На страницах книги появились загадочные черные пятна, что вызвало беспокойство ученых. Они опасались, что ценная коллекция может быть безвозвратно повреждена, пишет IFLScience.

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Кодекс, сохранявшийся с 1997 года в условиях строгого контроля микроклимата в Амброзианской библиотеке в Милане, решили подробнее изучить, чтобы определить причину появления пятен. Предыдущие исследования исключили микробиологическую порчу как причину, но источник таинственных пятен оставался неуловимым.

Недавно ученые использовали гиперспектральную фотолюминесцентную визуализацию и ультрафиолетовую флуоресценцию для исследования страниц и обнаружили наличие крахмала и винилового клея в самых загрязненных участках кодекса, в основном по краям страниц, где они скреплены.

В своей работе исследовательская группа отмечает: "Смесь крахмального клея обнаружили в месте поближе к листу, который выглядит потемневшим. Остается определить, могли ли реакции распада этого синтетического клея (вместе с гидролизом бумаги) играть определенную роль в формирование явления почернения".

Кроме того, команда обнаружила небольшие круглые неорганические наночастицы, состоящие из ртути и серы в самой бумаге, которую использовали для разделения страниц Кодекса. Эти частицы определили как метацинабарит, редкую черную кристаллическую фазу сульфида ртути.

Специалисты отмечают, что углубленные исследования методов консервации бумаги позволили сформулировать несколько гипотез по поводу образования метацинабарита. Команда считает, что это вещество, вероятно, явилось результатом реставрационных работ, проведенных в аббатстве Гроттаферрата между 1962 и 1972 годами, когда страницы кодекса отделили.

Кроме того, исследователи предположили, что наличие ртути может быть связано с добавлением антивегетативной соли к клеевой смеси, используемой при реставрации в Гроттаферрате. Ее могли нанести только на определенные участки бумаги именно там, где он содержит фолиант Леонардо.

Они также отметили, что наличие серы, с другой стороны, связано с загрязнением воздуха (в Милане в 1970-х годах уровень диоксида серы SO2 был очень высоким) или с добавками, которые использовали в клее, что со временем привело бы к реакции с солями ртути и образование частиц метацинабарита, ответственных за черные пятна.

Ранее Фокус писал о Таинственном сиянии да Винчи. Он первым разгадал тайну "призрачного сияния", когда солнечный свет отражается от земных океанов и возвращается на Луну.

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