Таинственное сияние да Винчи. Редкое затемнение произойдет на этой неделе

Бурное воображение и научное любопытство Леонардо да Винчи привели к открытию феномена "сияния Земли", разгадав тайну "призрачного сияния", когда солнечный свет отражается от земных океанов и возвращается на Луну.

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Молодая Луна, наступающая 20 апреля, предоставляет уникальную возможность наблюдателям неба стать свидетелями не только редкого затемнения, случающегося раз в десятилетие, но и менее известного, но не менее интересного явления под названием "сияние да Винчи", пишет IFLScience.

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Так что же такое "сияние да Винчи"

Известно также как "сияние Земли", оно технически видимо во время любого новолуния, но интенсивнее всего в апреле. Во время фазы полумесяца, непосредственно перед или после новолуния, когда полумесяц тончайший, неосвещенная часть Луны кажется залитой особым светом, исторически известным как "старая Луна в объятиях молодой Луны" или сине-серое сияние.

Это удивительное событие происходит, когда солнечный свет отражается на поверхности Земли, освещая темную сторону Луны. Обычно он скрыт от глаз. Хотя на Луне становится очень темно, когда Солнце заходит, оно не становится черным, поскольку все еще имеет источник света — Землю.

Если бы вы стояли на Луне, Земля казалась бы примерно в четыре раза больше, чем Луна кажется нам, и светила бы примерно в 50 раз ярче, чем полная Луна на Земле.

Солнечный свет, отраженный от Земли, возвращается в космос, и часть его проходит мимо Луны и попадает на ее поверхность, а затем обратно к нашим глазам. Часть поглощает лунный грунт, обуславливающий тусклый свет, поскольку он отражается дважды: один раз от Земли, а второй от Луны.

Если бы вы стояли на Луне, то казалось бы, что наступили сумерки. Яркий полумесяц, видимый с Земли, освещается прямыми солнечными лучами, что делает его ярче "сияния да Винчи".

Почему "сияние да Винчи"?

В своем Лестерском кодексе, написанном около 1510 года, он объяснил, что "призрачное сияние" вызвано солнечным светом, отражающимся от земных океанов и попадающим на Луну Фото: editions.covecollective.org

Это потому, что прежде, чем люди высадились на Луне, они не знали, что Земля вращается вокруг Солнца. Леонардо да Винчи был одним из первых, кто догадался, что таинственное "пепельное сияние" вызвано отраженным светом от Земли.

В своем Лестерском кодексе, о котором Фокус уже рассказывал, написанном около 1510 года, он объяснил, что "призрачное сияние" вызвано солнечным светом, отражающимся от земных океанов и попадающим на Луну, покрытую океанами. Хотя ученый несколько ошибался, да Винчи первым заключил, что яркий полумесяц молодой Луны освещается непосредственно Солнцем, а "пепельное сияние" — отраженным от Земли светом.

Вы можете наблюдать "сияние да Винчи", когда на горизонте появляется серп Луны после заката или перед восходом Солнца. Слабо освещенная сторона Луны будет видна в течение нескольких дней до и до пяти дней после новолуния. Для этого не требуется специальное оборудование, его видно невооруженным глазом. Однако через пять дней вам может понадобиться телескоп, чтобы продолжить наблюдение.

В четверг, 20 апреля, на небосклоне появится молодая Луна, и в зависимости от вашего местоположения и времени, вы сможете насладиться ее явлениями — от "сияния да Винчи" до затмения. Не забудьте посмотреть на небо через два дня, когда метеорный поток Лириды достигнет своего пика.

Ранее Фокус писал о том, что наши предки разгадали тайну предсказания затмений. Каждый раз они ждали беды.