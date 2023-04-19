Таємниче сяйво да Вінчі. Рідкісне затемнення відбудеться цього тижня

Бурхлива уява і наукова цікавість Леонардо да Вінчі привели до відкриття феномену "сяйва Землі", розгадавши таємницю "примарного сяйва", коли сонячне світло відбивається від земних океанів і повертається назад на Місяць.

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Молодик, що настане 20 квітня, надає унікальну можливість спостерігачам неба стати свідками не лише рідкісного затемнення, що трапляється раз на десятиліття, але й менш відомого, але не менш цікавого явища під назвою "сяйво да Вінчі", пише IFLScience.

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То що ж таке "сяйво да Вінчі"

Відоме також як "сяйво Землі", воно технічно видиме під час будь-якого молодика, але найінтенсивніше у квітні. Під час фази півмісяця, безпосередньо перед або після молодика, коли півмісяць найтонший, неосвітлена частина Місяця здається залитою особливим світлом, історично відомим як "старий Місяць в обіймах молодого Місяця" або "попелясте сяйво".

Ця дивовижна подія відбувається, коли сонячне світло відбивається від поверхні Землі, освітлюючи темний бік Місяця. Зазвичай він прихований від очей. Хоча на Місяці стає дуже темно, коли Сонце заходить, він не стає повністю чорним, оскільки все ще має джерело світла — Землю.

Якби ви стояли на Місяці, Земля здавалася б приблизно в чотири рази більшою, ніж Місяць здається нам, і світила б приблизно в 50 разів яскравіше, ніж повний Місяць на Землі.

Сонячне світло, відбите від Землі, повертається назад у космос, і частина його проходить повз Місяць і потрапляє на його поверхню, а потім назад до наших очей. Частину поглинає місячний ґрунт, що зумовлює тьмяне світло, оскільки воно відбивається двічі: один раз від Землі, а другий — від Місяця.

Якби ви стояли на Місяці, то здавалося б, що настали сутінки. Яскравий півмісяць, видимий із Землі, освітлюється прямими сонячними променями, що робить його яскравішим за "сяйво да Вінчі".

Чому "сяйво да Вінчі"?

У своєму Лестерському кодексі, написаному близько 1510 року, він пояснив, що "примарне сяйво" викликане сонячним світлом, яке відбивається від земних океанів і потрапляє на Місяць Фото: editions.covecollective.org

Це тому, що до того, як люди висадилися на Місяці, вони не знали, що Земля обертається навколо Сонця. Леонардо да Вінчі був одним із перших, хто здогадався, що таємниче "попелясте сяйво" викликане відбитим світлом від Землі.

У своєму Лестерському кодексі, про який Фокус уже розповідав, написаному близько 1510 року, він пояснив, що "примарне сяйво" викликане сонячним світлом, яке відбивається від земних океанів і потрапляє на Місяць, вкритий океанами. Хоча вчений дещо помилявся, да Вінчі першим зробив висновок, що яскравий півмісяць молодого Місяця освітлюється безпосередньо Сонцем, а "попелясте сяйво" — відбитим від Землі світлом.

Ви можете спостерігати "сяйво да Вінчі", коли на горизонті з'являється серп Місяця після заходу або перед сходом Сонця. Слабко освітлений бік Місяця буде видно протягом кількох днів до і до п'яти днів після молодика. Для цього не потрібне спеціальне обладнання, його видно неозброєним оком. Однак після п'яти днів вам може знадобитися телескоп, щоб продовжити спостереження.

У четвер, 20 квітня, на небосхилі з'явиться молодий Місяць, і залежно від вашого місця розташування та часу, ви зможете насолодитися його явищами — від "сяйва да Вінчі" до затемнення. Не забудьте подивитися на небо через два дні, коли метеорний потік Ліриди досягне свого піка.

Раніше Фокус писав про те, що наші предки розгадали таємницю передбачення затемнень. Кожен раз вони чекали біди.