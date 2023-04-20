Таємниця чорних плям. Реставратори могли пошкодити Атлантичний кодекс Леонардо да Вінчі

Вчені розкрили наукову загадку одного з найвідоміших творів Леонардо да Вінчі — Атлантичного кодексу. Серія чорних плям, що з'явилися на 210 сторінках кодексу, роками спантеличувала дослідників, а причина їхньої появи залишалася незрозумілою.

Related video

Нещодавно вчені зробили тривожне відкриття щодо знаменитого Атлантичного кодексу — колекції найвідоміших творів і малюнків Леонардо да Вінчі. На сторінках книги з'явилися загадкові чорні плями, що викликало занепокоєння науковців. Вони побоювалися, що цінна колекція може бути безповоротно пошкоджена, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Кодекс, що зберігався з 1997 року в умовах суворого контролю мікроклімату в Амброзіанській бібліотеці в Мілані, вирішили детальніше вивчити, щоб визначити причину появи плям. Попередні дослідження виключили мікробіологічне псування як причину, але джерело таємничих плям залишалося невловимим.

Нещодавно вчені використали гіперспектральну фотолюмінесцентну візуалізацію та ультрафіолетову флуоресценцію для дослідження сторінок і виявили наявність крохмалю та вінілового клею в найзабрудненіших ділянках кодексу, здебільшого по краях сторінок, де вони скріплені.

У своїй роботі дослідницька група зазначає: "Суміш крохмального клею виявили в місці ближче до аркуша, який виглядає потемнілим. Залишається визначити, чи могли реакції розпаду цього синтетичного клею (разом з гідролізом паперу) відіграти певну роль у спричиненні явища почорніння".

Крім того, команда виявила невеликі круглі неорганічні наночастинки, що складаються з ртуті та сірки в самому папері, який використовували для відокремлення сторінок Кодексу. Ці частинки визначили як метацинабарит, рідкісну чорну кристалічну фазу сульфіду ртуті.

Фахівці зазначають, що поглиблені дослідження методів консервації паперу дозволили сформулювати кілька гіпотез щодо утворення метацинабарита. Команда вважає, що ця речовина, ймовірно, була результатом реставраційних робіт, проведених в абатстві Гроттаферрата між 1962 і 1972 роками, коли сторінки кодексу відокремили.

Крім того, дослідники припустили, що наявність ртуті може бути пов'язана з додаванням антивегетативної солі до клейової суміші, яку використовували під час реставрації в Гроттаферраті. Її могли нанести лише на певні ділянки паперу саме там, де він утримує фоліант Леонардо.

Вони також зазначили, що наявність сірки, з іншого боку, пов'язана із забрудненням повітря (в Мілані в 1970-х роках рівень діоксиду сірки SO2 був дуже високим) або з добавками, які використовували в клеї, що з часом призвело б до реакції із солями ртуті і утворення частинок метацинабарита, відповідальних за чорні плями.

Раніше Фокус писав про Таємниче сяйво да Вінчі. Він першим розгадав таємницю "примарного сяйва", коли сонячне світло відбивається від земних океанів і повертається назад на Місяць.

А також розповідали про ідеї та теорії, записані геніальним Леонардо да Вінчі "дзеркальним письмом" у Лестерському кодексі.