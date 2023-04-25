Додали кольорів. У Британії маленькі вандали розмалювали історичну цінність

Сонячної суботи на початку квітня маєток Крум-корт у Вустерширі став місцем прикрого акту вандалізму. Екскурсоводи історичного маєтку були шоковані, коли виявили, що вандали розмалювали 200-річну статую та меморіальну дошку яскраво-синьою крейдою.

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Понівечена статуя належала Сабріні, римській водяній німфі, яку виліпив Джон Бекон на початку 19 століття. Статуя встановлена у вишуканому гроті з фонтаном, хоча фонтан більше не функціонує, пише Ancient Origins.

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Сабріна була наядою, або водяним духом, який асоціювався з річкою Северн, що протікає повз маєток Крум-корт. Статуя вирізьблена з каменю Коаде, різновиду кераміки, виготовленої з суміші глини, теракоти, силікатів і скла.

Меморіальна дошка, яка також зазнала вандалізму, зображала маленьку фігурку херувима і створена у 1783 році на честь ландшафтного архітектора 18-го століття Ланселота Брауна. Браун отримав замовлення від шостого графа Ковентрі у 1751 році на перепланування будинку та паркової зони у Крум-корті.

Меморіальна дошка, яка також зазнала вандалізму, зображала маленьку фігурку херувима і створена у 1783 році на честь ландшафтного архітектора 18-го століття Ланселота Брауна Фото: National Trust

Робота над Крум-кортом стала найбільшим проєктом Брауна на сьогодні, і він успішно перетворив зруйновану споруду, оточену недорозвиненим ландшафтом, на величний маєток, придатний для проживання аристократів. Його робота над маєтком допомогла закріпити його репутацію одного з найшанованіших архітектурних дизайнерів Англії, який надає повний спектр послуг.

Національний фонд, який управляє маєтком Крум-корт, був обурений бездумною наругою над творами мистецтва та зловживанням довірою, що продемонстрували вандали.

Речник Фонду сказав: "Дуже прикро, що дії кількох людей означають, що прекрасна історична статуя і меморіал наразі не можуть бути повністю доступними для відвідувачів".

Після нетривалого розслідування співробітники Національного фонду встановили, що вандали не були бандитами чи правопорушниками, а звичайними дітьми. Садиба роздавала сім'ям, які приїжджали на Великодні вихідні, пакети з розвагами, зокрема кольорові олівці для розфарбовування.

Схоже, що діти принаймні однієї сім'ї вирішили використати білі фасади статуї Сабріни і меморіалу Кеппенсіті Браун як розмальовки, поки їхні батьки відволікалися.

Речник Національного фонду прокоментував, що хоча такі інциденти розчаровують, вони рідкісні, враховуючи мільйони відвідувачів, які насолоджуються і поважають місця, що знаходяться під їхньою опікою.

На щастя, крейдяні позначки можна було змити з кам'яної статуї без особливих труднощів, і статуя Сабріни повністю відреставрована, щоб відвідувачі могли знову насолоджуватися нею Фото: National Trust

На щастя, крейдяні позначки можна було змити з кам'яної статуї без особливих труднощів, і статуя Сабріни повністю відреставрована, щоб відвідувачі могли знову насолоджуватися нею. Меморіал Кепсілі Брауна все ще перебував у процесі очищення.

Крум-орт та його сади наразі управляються як туристичний об'єкт Національним фондом від імені Крум Спадщини від імені Крум Спадщини Траст. Маєток є популярним місцем для сімей і туристів, які приїжджають помилуватися історичним особняком, його ландшафтними садами і прекрасною річкою Северн, що протікає неподалік.

Цей інцидент став нагадуванням про важливість збереження нашої культурної спадщини та необхідність прищеплення поваги до цих скарбів майбутнім поколінням. Національний фонд, безсумнівно, вживатиме заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Проте, втішає те, що навіть перед обличчям такої недбалої та бездумної поведінки, історична садиба може бути відновлена і знову стати доступною для відвідувачів.

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