Чорна красуня. Мисливці за метеоритами зіпсували унікальний зразок, що прилетів із Марса

Використання ручних магнітів мисливцями за метеоритами може стерти цінні наукові дані, згідно з новим дослідженням дослідників з Массачусетського технологічного інституту (MIT).

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими Массачусетського технологічного інституту, показало, що ручні магніти, які зазвичай використовують мисливці за метеоритами для перевірки ідентичності космічного каміння, можуть стерти цінні наукові дані, що містяться в цих позаземних залишках. Дослідники виявили, що ручні магніти можуть переорієнтовувати мікроскопічні зерна в породах, знищуючи будь-які сліди їхнього магнітного походження, пише SciTechDaily.

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Мисливці за метеоритами, колекціонери та дилери часто покладаються на ручні магніти, щоб відрізнити земні породи від метеоритів. Ці магніти можуть притягувати багаті на метали метеорити сильніше, ніж земні породи. Однак дослідження MIT показало, що використання цих магнітів часто призводить до руйнування магнітної пам'яті метеоритів.

Дослідження зосереджене на метеориті, відомому як Північно-Західна Африка (NWA) 7034, або "Чорна красуня", який є дуже бажаним експонатом у колах колекціонерів завдяки своєму обсидіановому зовнішньому вигляду. Вчені вважають, що камінь містить кристали, які утворилися на Марсі понад 4,4 мільярда років тому і можуть дати цінні підказки про минулий клімат і склад планети. Однак команда MIT виявила, що всі зразки "Чорної красуні" перемагнічені після приземлення на Землю, усунувши будь-які сліди стародавнього магнітного поля Марса.

Бенджамін Вайс, автор дослідження і професор планетарних наук в Массачусетському технологічному інституті, висловив розчарування через втрату цінних наукових даних.

"Там був неймовірний запис і унікальна можливість зрозуміти ранню історію магнетизму Марса, — сказав він. — Але ми виявили, що все це знищено магнітами".

Дослідники сподіваються підвищити обізнаність планетарної наукової спільноти про руйнівний вплив ручних магнітів. Вони рекомендують використовувати вимірювачі сприйнятливості замість ручних магнітів, попри їхню вищу вартість, щоб уникнути подальшого руйнування магнітних записів.

Дослідження також проливає світло на історію перемагнічених порід та їхній вплив на наукові дослідження. Багато метеоритів простежено до близько 100 батьківських тіл по всій Сонячній системі, включаючи астероїди, Місяць і Марс. Однак нещодавно вчені зрозуміли, що деякі інтерпретації цих порід були неправильними через вплив ручних магнітів.

Наприклад, найбільший і найдослідженіший метеорит на Землі, Альєнде, як виявилося, має сліди впливу сильного магнітного поля. Спочатку вчені вважали, що це поле свідчить про те, що метеорит утворився в сонячній туманності з надзвичайно високим магнітним полем. Пізніше вони зрозуміли, що ручні магніти спричинили дивовижно сильне притягання метеорита.

Команда MIT сподівається, що їхнє дослідження послужить застереженням для майбутніх наукових досліджень метеоритів та інших космічних каменів. Вони наголошують на необхідності обережного поводження з цими цінними уламками, щоб не втратити цінні наукові дані в процесі дослідження.

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