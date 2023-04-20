Черная красавица. Охотники за метеоритами испортили уникальный образец, прилетевший с Марса

Использование ручных магнитов охотниками за метеоритами может привести к уничтожению ценных научных данных, говорится в новом исследовании ученых Массачусетского технологического института.

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Недавнее исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, показало, что ручные магниты, которые обычно используются охотниками за метеоритами для проверки принадлежности космического камня, могут стереть ценные научные данные, содержащиеся в этих внеземных остатках. Исследователи обнаружили, что ручные магниты могут переориентировать микроскопические зерна внутри камней, уничтожая любые следы их магнитного происхождения, пишет SciTechDaily.

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Охотники за метеоритами, коллекционеры, торговцы и кураторы часто полагаются на ручные магниты, чтобы отличить земные камни от метеоритов. Эти магниты могут притягивать богатые металлами метеориты сильнее, чем земные породы. Однако исследование Массачусетского технологического института показало, что использование этих магнитов часто приводит к разрушению магнитной памяти метеоритов.

Исследование было посвящено метеориту, известному под названием Северо-Западная Африка (NWA) 7034, или "Черная красавица", который является очень желанным экспонатом в кругах коллекционеров благодаря своей обсидиановой внешности. Ученые считают, что камень содержит кристаллы, образовавшиеся на Марсе более 4,4 миллиарда лет назад, и может дать ценные сведения о прошлом климате и составе планеты. Однако команда Массачусетского технологического института обнаружила, что все образцы Black Beauty были перемагничены после посадки на Землю, что устранило любые следы древнего магнитного поля Марса.

Бенджамин Вайс, автор исследования и профессор планетарных наук в Массачусетском технологическом институте, выразил разочарование по поводу потери ценных научных данных. "Там были невероятные записи и уникальная возможность понять раннюю историю магнетизма Марса", — сказал он. "Но мы обнаружили, что все это было уничтожено магнитами".

Исследователи надеются повысить осведомленность сообщества планетологов о разрушительном воздействии ручных магнитов. Они рекомендуют использовать измерители восприимчивости вместо ручных магнитов, несмотря на их более высокую стоимость, чтобы избежать дальнейшего разрушения магнитных записей.

Исследование также проливает свет на историю перемагниченных пород и их влияние на научные исследования. Многие метеориты были отслежены примерно до 100 родительских тел в Солнечной системе, включая астероиды, Луну и Марс. Однако недавно ученые поняли, что некоторые интерпретации этих пород были неверными из-за влияния ручных магнитов.

Например, на самом крупном и наиболее изученном метеорите на Земле, Алленде, были обнаружены следы воздействия сильного магнитного поля. Изначально ученые считали, что это поле свидетельствует об образовании метеорита в солнечной туманности с чрезвычайно высоким магнитным полем. Позже они поняли, что причиной столь сильного притяжения метеорита стали ручные магниты.

Команда Массачусетского технологического института надеется, что их исследование послужит предостережением для будущих научных исследований метеоритов и других космических камней. Они подчеркивают необходимость осторожного обращения с этими ценными остатками, чтобы в процессе не были потеряны ценные научные данные.

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