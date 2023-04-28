Центр торговли и культурного обмена. Найдена статуя Будды в древнеегипетскому морскому порту

Считается, что статуя датируется римским периодом и найдена в храмовом комплексе, когда-то служившем перевалочным пунктом для торговли боевыми слонами и экзотическими товарами. Также там были обнаружены санскритские надписи времен правления римского императора Филиппа Араба.

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Экспедиция археологов, состоящая из польских и американских исследователей, недавно совершила потрясающее открытие, раскапывая древние реликвии в Беренисе. Этот исторический морской порт, расположенный на западном берегу Красного моря в Египте, основан Птолемеем II Филадельфом в 285-246 гг. до н. э. Когда-то древний город был оживленным центром торговли между Индией, Шри-Ланкой, Аравией и Верхним Египтом, пишет HeritageDaily.

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Команда работала в храмовом комплексе, когда наткнулась на статую стоящего Будды высотой 71 см, датируемую II веком нашей эры. Статуя искусно вырезана из камня, и ее детали поражают воображение.

Интересно, что голову Будды окружает ореол солнечного света, что часто встречается в буддийской иконографии и религиозных текстах. Говорят, что во время нирваны и паринирваны Будда испускал лучи света, включая синий, желтый, красный и белый.

Доктор Мариус Гоязда, один из археологов, участвовавших в миссии, объяснил, что камень, использованный для изготовления статуи, мог быть привезен из региона к югу от Стамбула. Существует теория, согласно которой индийские торговцы вырезали статую на месте и посвятили ее близлежащему храму.

При раскопках храмового комплекса были обнаружены и другие интересные находки, например, надпись на хинди (санскрите) времен римского императора Филиппа Араба, правившего с 244 по 249 год нашей эры. Также были найдены греческие надписи, датируемые I веком до нашей эры.

Кроме того, были обнаружены две монеты из центрально-индийского царства Сатавахана. Эти монеты, датируемые II веком нашей эры, содержат изображения правителей царства и являются одними из самых ранних примеров государственной чеканки в истории Индии.

Обнаружение этой статуэтки является значительным прорывом в нашем понимании истории буддизма и его влияния на древние торговые пути. Находки экспедиции, несомненно, дадут массу новых знаний как историкам, археологам, так и энтузиастам древних цивилизаций.

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