Затерянный древнегреческий город под Неаполем: археологи совершили невероятное открытие

Используя мюонную томографию, исследователи создали стереоскопическую реконструкцию неисследованной погребальной камеры в Неаполе, которая, как полагают, содержит богато украшенные фрески и скульптуры.

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Под оживленными улицами Неаполя команда исследователей обнаружила скрытый подземный некрополь с помощью новой революционной техники мюонной томографии. Используя силу частиц космического излучения, ученые могут картографировать ранее недоступные участки, пишет IFLScience.

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Мюонные частицы — это отрицательно заряженные частицы, которые образуются в результате космических лучей, когда они сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы Земли. Каждую минуту примерно 10 000 мюонов достигают поверхности Земли на квадратный метр.

Мюонная томография, также известная как мюография, использует эти рассеянные лучи для построения трехмерных моделей препятствующих объектов, таких как стены и полы. Группа международных исследователей из Италии и Японии использовала этот передовой метод для составления карты остатков древнегреческого города Неаполис, который находится под Неаполем и в основном был недоступен для археологических раскопок из-за высокой плотности населения в этом районе.

Мюонная томография, также известная как мюография, использует эти рассеянные лучи для построения трехмерных моделей препятствующих объектов, таких как стены и полы Фото: Tioukov et al., Scientific Reports 2023

Согласно статье команды, "остатки древнего Неаполиса с его зданиями, улицами, акведуками и некрополем, построенными греками, начиная со второй половины первого тысячелетия до нашей эры, находятся примерно на десять метров ниже современного уровня улиц города Неаполя".

Муография — это удивительный способ видеть сквозь препятствующие объекты, который использовался для изучения всего — от вулканов до китайских крепостных стен XIV века и скрытой комнаты в Великой пирамиде Гизы, о чем Фокус подробно рассказывал.

В предыдущем исследовании ученые предположили, что в Неаполисе, древнем эллинистическом некрополе, построенном греками в IV-III веках до нашей эры, было больше погребальных камер. Команда смогла подтвердить эту гипотезу с помощью мюонных детекторов, размещенных на 18 метров ниже уровня улицы внутри древнего подвала, который в 19 веке был превращен в пищевой погреб.

"Первой задачей было разработать компактный мюонный детектор с высоким угловым разрешением, который можно было бы транспортировать в узком месте и без доступа к электросети, — сказал в своем заявлении Джованни Де Леллис из Университета Федерико II и Национального института ядерной физики (INFN) Неаполя. — Разработанный нами детектор основан на технологиях, которые мы используем в экспериментах по субъядерной физике в ЦЕРНе и в Национальной лаборатории INFN Gran Sasso, где изучают свойства нейтрино и ищут темную материю".

После нескольких месяцев работы детекторов на месте, команда смогла поймать около 10 миллионов мюонов. Используя эти данные, они создали стереоскопическую реконструкцию, которая показала наличие новой погребальной камеры в этом районе.

"По количеству мюонов, что приходят на детектор с разных направлений, можно оценить плотность материала, через который они прошли, — сказал ведущий автор исследования Валерий Тиуков, исследователь из INFN. — Мы обнаружили превышение в данных, которое можно объяснить только наличием новой погребальной камеры".

Подобно другим камерам некрополя в этом районе, эта недавно обнаруженная камера, вероятно, содержит богатые фрески и скульптуры, оставленные богатыми эллинистическими семьями в честь своих умерших. Хотя это место еще не исследовано, одно можно сказать наверняка: космические лучи подарили нам невероятный взгляд в прошлое.

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