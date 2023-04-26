Загублене давньогрецьке місто під Неаполем: археологи зробили неймовірне відкриття

Використовуючи мюонну томографію, дослідники створили стереоскопічну реконструкцію недослідженої поховальної камери в Неаполі, яка, як вважають, містить багато прикрашені фрески і скульптури.

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Під жвавими вулицями Неаполя команда дослідників виявила прихований підземний некрополь за допомогою нової революційної техніки — мюонної томографії. Використовуючи силу частинок космічного випромінювання, вчені можуть картографувати раніше недоступні ділянки, пише IFLScience.

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Мюонні частинки — це негативно заряджені частинки, які утворюються під дією космічних променів у разі зіткнення з атомами у верхніх шарах атмосфери Землі. Щохвилини приблизно 10 000 мюонів на квадратний метр досягають поверхні Землі.

Мюонна томографія, також відома як муографія, використовує ці розсіяні промені для побудови тривимірних моделей перешкод, таких як стіни та підлога. Команда міжнародних дослідників з Італії та Японії використала цей передовий метод для картографування залишків давньогрецького міста, яке знаходиться під Неаполем і було недоступне для археологічних розкопок через високу щільність населення в цій місцевості.

Мюонна томографія, також відома як муографія, використовує ці розсіяні промені для побудови тривимірних моделей перешкод, таких як стіни та підлога Фото: Tioukov et al., Scientific Reports 2023

Згідно з роботою команди, "залишки стародавнього Неаполя з його будівлями, вулицями, акведуками і некрополем, створеними греками, починаючи з другої половини першого тисячоліття до нашої ери, поховані приблизно на десять метрів нижче сучасного рівня вулиць міста Неаполя".

Муографія — це чудовий спосіб бачити крізь непрохідні об'єкти, який використовувався для вивчення всього: від вулканів до китайських фортечних стін 14-го століття і прихованої кімнати у Великій піраміді Гізи, про що Фокус детально розповідав.

У попередньому дослідженні вчені висунули гіпотезу, що в Неаполі, давньому елліністичному некрополі, побудованому греками в IV-III століттях до нашої ери, було більше поховальних камер. Команда змогла підтвердити цю гіпотезу за допомогою мюонних детекторів, розміщених на глибині 18 метрів нижче від рівня вулиці всередині стародавнього підвалу, який у 19 столітті перетворили на харчовий льох.

"Першим завданням було розробити компактний мюонний детектор з високою кутовою роздільною здатністю, який можна було б транспортувати у вузькому місці і без доступу до електромережі, — сказав Джованні Де Лелліс з Університету Федеріко II і Національного інституту ядерної фізики (INFN) Неаполя в своїй заяві. — Детектор, який ми розробили, базується на технологіях, які ми використовуємо в експериментах з суб'ядерної фізики в ЦЕРНі та в Національній лабораторії INFN в Гран-Сассо, де вивчають властивості нейтрино і шукають темну матерію".

Після кількох місяців роботи детекторів команда змогла зафіксувати близько 10 мільйонів мюонів. Використовуючи ці дані, вони зробили стереоскопічну реконструкцію, яка виявила наявність нової поховальної камери в цьому районі.

"За кількістю мюонів, які надходять до детектора з різних напрямків, можна оцінити щільність матеріалу, через який вони пройшли, — сказав провідний автор Валерій Тіуков, дослідник з INFN. — Ми виявили надлишок даних, який можна пояснити лише наявністю нової поховальної камери".

Подібно до інших камер некрополя в цьому районі, ця нещодавно відкрита камера, ймовірно, містить багато прикрашені фрески та скульптури, залишені заможними елліністичними сім'ями, щоб вшанувати своїх померлих. Хоча вона ще не досліджена, одне можна сказати напевно: космічне проміння дало нам неймовірний погляд у минуле.

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