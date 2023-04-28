Центр торгівлі та культурного обміну. Знайдено статую Будди в давньоєгипетському морському порту

Вважається, що статуя датується римським періодом і знайдена в храмовому комплексі, який колись слугував перевалочним пунктом для торгівлі бойовими слонами та екзотичними товарами. Також там виявили санскритські написи часів правління римського імператора Філіппа Араба.

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Експедиція археологів, що складається з польських та американських дослідників, нещодавно зробила приголомшливе відкриття, розкопуючи стародавні реліквії в Беренісі. Цей історичний морський порт, розташований на західному березі Червоного моря в Єгипті, заснованував Птолемей II Філадельф у 285-246 рр. до н. е. Колись древнє місто було жвавим центром торгівлі між Індією, Шрі-Ланкою, Аравією та Верхнім Єгиптом, пише HeritageDaily.

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Команда працювала в храмовому комплексі, коли натрапила на 71-сантиметрову статую стоячого Будди, яка, як вважають, датується 2 століттям нашої ери. Статуя витончено вирізьблена з каменю, а її деталі вишукані.

Цікаво, що навколо голови Будди є ореол сонячного світла, який часто зустрічається в буддійській іконографії та релігійних текстах. Кажуть, що Будда випромінював промені світла, зокрема синього, жовтого, червоного і білого, під час нірвани і парінірвани.

Доктор Маріус Гоязда, один з археологів місії, пояснив, що камінь, використаний для статуї, міг походити з регіону на південь від Стамбула. Існує теорія, яка припускає, що індійські торговці вирізали статую на місці і присвятили її сусідньому храму.

Розкопки храмового комплексу також виявили інші цікаві знахідки, такі як напис на гінді (санскриті) часів римського імператора Філіппа Араба, який правив з 244 по 249 рік нашої ери. Також виявлено грецькі написи, датовані 1 століттям до нашої ери.

Крім того, знайдено дві монети з центрально-індійського королівства Сатавахана. Ці монети, які датуються 2 століттям нашої ери, зображують правителів королівства і є одними з найбільш ранніх прикладів державного карбування монет в історії Індії.

Відкриття цієї статуї є значним проривом у нашому розумінні історії буддизму та його впливу на стародавні торговельні шляхи. Знахідки експедиції, безсумнівно, стануть джерелом нових знань для істориків, археологів та ентузіастів стародавніх цивілізацій.

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