Анализ ДНК сотен видов животных проливает свет на происхождение болезней человека

Ученые проанализировали ДНК 240 млекопитающих, чтобы лучше понять, откуда берутся болезни человека.

Международная группа ученых опубликовала новое большое исследование, в рамках которого они провели изучение ДНК разных животных, которые представляют собой почти 80% всех видов млекопитающих. Они точно определили части генома человека, которые не изменялись за миллионы лет эволюции. Таким образом полученная информация может пролить свет на происхождение таких болезней, как рак и даже психических расстройств, пишет Independent.

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Все живые существа на Земле имеют ДНК, которая представляет собой собрание необходимых указаний для организма, как ему расти и развиваться. Некоторые части ДНК, то есть гены, изменились за миллионы лет эволюции, в то время как другие остались в первоначальном виде. Геном человека содержит примерно 20 тысяч генов, где закодирована информация для создания всех белков в организме. В геноме также находится информация о том, где, когда и сколько белков нужно создать. Эти части генома, известные как регуляторные элементы, идентифицировать труднее, чем части, ответственные за непосредственное производство белков.

Поэтому ученые хотели точно определить эти части генома с помощью анализа ДНК разных млекопитающих. Дело в том, что некоторые гены человека похожи на гены животных. Например, с шимпанзе сходство в этом плане составляет целых 98,8%.

Некоторые гены человека похожи на гены животных. Например, с шимпанзе сходство в этом плане составляет целых 98,8% Фото: Abeselom Zerit/Shutterstock

В ходе исследования ученые смогли определить части генома человека с ранее неизвестными функциями. Авторы новой научной работы предполагают, что эти части генома, вероятно, являются регуляторными элементами и играют ключевую роль в функционировании генома. Считается, что местные мутации играют важную роль в происхождении некоторых человеческих болезней.

По словам ученых, их исследование упрощает выявление мутаций, которые приводят к появлению болезней и пониманию того, что что-то идет не так.

По словам Дженнифер Медоуз из Уппсальского университета, Швеция, анализ 240 млекопитающих дает лучшее представление о регуляторных сигналах в геноме.

"Мы разместили наши результаты по позициям, которые, как известно, способствуют появлению болезней, а затем могли использовать их, чтобы предложить дополнительные позиции, которые могут быть приоритетными для их появления", — говорит Медоуз.

Ученые заявили, что новое исследование помогает пролить свет на то, как и почему эти генетические вариации возникают в первую очередь и теперь получено более глубокое понимание генома и того, как он устроен.

"Мы теперь имеем важный инструмент, который может дать нам много важных сведений о болезнях человека. Если мы можем глубоко погрузиться в наш геном, мы можем получить представление о наших предках, как человеческих, так и нечеловеческих, и проследить влияние многих миллионов лет эволюции на нас", — говорит Патрик Салливан из Каролинского института в Стокгольме, Швеция.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как людям удалось развить такое зрение. Исследователи полагают, что своим уникальным зрением мы обязаны вовсе не поэтапной эволюции, а введению новой ДНК из бактерий.