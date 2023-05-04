Как сюжет из "Доктор Хаус". Медики разоблачили пациентку с "редким генетическим заболеванием"

Когда у пациента появляются не совпадающие симптомы, в игру вступают следственные навыки медицинских работников.

Медики из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили интересный случай, когда пациентка обратилась к ним со сложной паутиной не совсем согласовывавшихся симптомов. Женщина жаловалась на боль в животе, тошноту и самопроизвольные движения правой руки и ноги, сопровождавшиеся сыпью и спутанностью сознания, пишет IFLScience.

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Пациентка считала, что все ее симптомы были результатом острой перемежающейся порфирии (ОПП) — генетического заболевания, которое влияет на выработку организмом гемоглобина. Однако ее симптомы не соответствовали характеристикам этого заболевания, а лечение обычным препаратом для лечения AIP, гемином, не оказало никакого влияния на боль и неврологические симптомы.

Дальнейшее расследование показало, что женщина последние 15 лет жила в Великобритании, и хотя она утверждала, что проходила лечение в определенной клинике, никаких записей найти не удалось. Более того, несколько больниц в США ранее интересовались пациентками с ОПП, имеющими ту же дату рождения, что и женщина в данном случае.

Эти открытия заставили медиков заподозрить фактическое расстройство — состояние, при котором человек симулирует симптомы, чтобы привлечь внимание или завоевать симпатию. После консультации с психиатром команда поставила женщине диагноз фактического расстройства вместо ОПП. Однако пациентка не призналась в обмане и просто покинула больницу.

Этот случай подчеркивает сложность диагностики таких редких заболеваний, как ОПП, и навыки расследования, необходимые медицинским работникам.

Хотя официальный диагноз фактического расстройства встречается редко, страдающие им люди часто подвергаются ненужным медицинским вмешательствам, что приводит к повышенному риску заболеваемости и смертности.

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