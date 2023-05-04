Теперь на Луне можно будет добывать кислород: в NASA провели уникальный эксперимент

Ученые смогли извлечь кислород из искусственного лунного реголита во время нового эксперимента. Будущие колонизаторы Луны смогут использовать ту же технологию.

Ученые из NASA смогли добыть кислород из искусственно созданного реголита, то есть лунной почвы, в результате нового эксперимента. Это дает возможность добывать его прямо на спутнике Земли, а не привозить туда с нашей планеты, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Научиться добывать все необходимое для жизни астронавтов на Луне является одной из главных целей NASA. Уже через 2 года на спутник Земли должны высадится первые за 50 лет астронавты, после чего в ближайшем будущем здесь будет создана первая постоянная база. Кроме воды будущим колонистам на Луне понадобится и кислород для дыхания. Его же можно использовать и для производства ракетного топлива.

Ученые использовали специальный реактор с вакуумной камерой для того, чтобы извлечь кислород из лунного реголита. Этот эксперимент был проведен в Космическом центре NASA имени Линдона Джонсона. В сферической вакуумной камере, диаметром 4,6 метра, был размещен специальный лазер, который имитирует солнечный свет. С помощью этого лазера ученые смогли расплавить под воздействием высоких температур искусственный реголит. Когда лунная почва расплавилась, то выяснилось, что произошло выделение монооксида углерода, известного как угарный газ, а уже из него удалось выделить чистый кислород.

Ученые использовали специальный реактор с вакуумной камерой для того чтобы извлечь кислород из лунного реголита Фото: NASA

По словам ученых, подобные реакторы можно доставить на Луну и производить кислород, необходимый для дыхания астронавтов, прямо на спутнике Земли. Ученые считают, что можно создать очень большое количество кислорода, который можно также будет использовать и для производства ракетного топлива. То есть с Земли нужно будет доставлять меньше и кислорода для дыхания, и меньше ракетного топлива. Таким образом это удешевит полеты на Луну и позволит будущей базе, а затем и колонии развиваться быстрее. Ученые считают, что эта технология позволит обеспечить стабильное долговременное присутствие человека на Луне, чего собственно и добивается NASA.

Ученые считают, что эта технология позволит обеспечить стабильное долговременное присутствие человека на Луне, чего собственно и добивается NASA. Фото: NASA/JSC

Уже в 2025 году в рамках миссии Artemis 3 первые с 1972 года четыре астронавта отправятся на Луну, если все пойдет по плану. После этого начнется строительство первой в истории орбитальной лунной станции, которая позволит существенно улучшить перемещение астронавтов между Землей и Луной. Затем эта же база станет перевалочным аванпостом для полетов человека на Марс.

Как уже писал Фокус, компания Airbus показала, как будет выглядеть один из сегментов будущей новой космической станции, в котором будет поддерживаться лунная гравитация.

Также Фокус писал о том, что первый посадочный аппарат, созданный частной компанией, для доставки грузов на Луну, так и не вошел в историю и разбился.