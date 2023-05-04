Астероид размером с шесть Дартов Вейдеров летит к Земле в День Звездных войн

Сразу 3 достаточно больших астероида приблизятся к нашей планете 4 мая.

4 мая во всем мире поклонники знаменитой кинофраншизы отмечают как День "Звездных войн". Это связано с тем, что словосложение "Да пребудет с тобой Сила" (это одно из главных выражений в серии фантастических блокбастеров) звучит так же, как и словосочетание "Да пребудет с тобой 4 мая". Конечно же на английском языке. Согласно заявлению NASA, вечером 4 мая к Земле приблизятся сразу три достаточно больших астероида, один из которых в 6 раз больше, чем Дарт Вейдер (главный отрицательный герой в фильмах "Звездные войны"), пишет Jerusalem Post.

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Согласно сообщению NASA, три астероида подлетят к Земле на очень близкое расстояние вечером 4 мая 2023 года.

Согласно сообщению NASA, три астероида подлетят к Земле на очень близкое расстояние вечером 4 мая 2023 года Фото: The Sun

Первый астероид

Астероид под названием 2023 HF7 был обнаружен только в этом году и является, как и двое других околоземным космическим камнем. Согласно заявлению NASA его размер оценивается в 12 метров. Учитывая тот факт, что рост Дарта Вейдера составляет 2 метра, значит этот астероид в 6 раз больше, чем известный антагонист в кинофраншизе "Звездные войны". Кстати этот космический камень подлетит к Земле ближе всего из всей троицы – на расстояние в 637 тысяч км. То есть это всего в 2 раза дальше, чем находится Луна.

Дарт Вейдер Фото: wikipedia

Второй астероид

Еще один космчиеский камень, который идет на сближение с нашей планетой в День "Звездных войн", называется 2023 HH7 и его также обнаружили в этом году. Его ширина составляет примерно 47 метров, а это значит, что он в 3,5 раза больше, чем истребитель X-wing. Это культовые космические корабли повстанцев из фильма "Звездные войны", с помощью которых была уничтожена огромная космическая станция "Звезда Смерти", принадлежащая Империи. Этот астероид подлетит к Земле на расстояние в 834 тысячи км.

X-Wing Фото: wikipedia

Третий астероид

Замыкает троицу летящих к Земле астероидов, космический камень под названием 2023 HZ4 и как можно догадаться, ученые обнаружили его в 2023 году, как и предыдущие. Его размер оценивается в 97 метров, что что эквивалентно размеру гигантского чудовища Сарлаккка, живущего в песках планеты Татуин. Да, речь снова о "Звездных войнах". Кстати, этот астероид подлетит к Земле на расстояние в почти 1 млн км.

Сарлакк Фото: wikipedia

Эти астероиды могут упасть на Землю?

По словам ученых из NASA у этих астероидов нет никаких шансов омрачить вечер 4 мая для землян, а уж тем более для поклонников фантастической кинофраншизы. То есть все три астероида пролетят мимо Земли. конечно, если в их траекторию полета не вмешается Сила. Но это маловероятно, ведь она существует только в фильмах из серии "Звездные войны".

Ранее Фокус писал о необычном астероиде Фаэтон, который сбивал с толку ученые 14 лет. Но они наконец-то разгадали одну из его главных тайн.

Также Фокус писал о том, что в конце апреля к Земле приблизились также 3 астероида, но они имели очень большой размер. Они не причинили никакого вреда планете и полетели дальше кружить вокруг Солнца.