Три футбольных поля несутся со скоростью 62 000 км/час: к Земле приближается крупный астероид

Согласно прогнозам NASA, крупный космический камень подлетит к нашей планете вечером, в среду, 26 апреля.

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Огромный астероид, диаметром в 300 метров, то есть размером в три футбольных поля, со скоростью 62 000 км/час приблизится к Земле уже вечером, в среду, 26 апреля. Считается, что астероиды такого размера, только раз в год приближаются к нашей планете, пишет Express.

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Со скоростью в 62 тысячи км/час к Земле летит астероид, диаметром 300 метров, который был обнаружен в 2006 году и получил название 2006 HV5.

Этот околоземный астероид принадлежит к группе космических камней под названием Атоны, которые пересекают орбиту Земли и часто идут на сближение с нашей планетой во время вращения вокруг Солнца. Данная группа астероидов получила свое название благодаря открытому в 1976 году астероиду (2062) Атон (его назвали в честь одного из богов в Древнем Египте).

На сегодня ученым известно 2445 астероидов из группы Атоны и 101 из них относится к классу потенциально опасных для Земли камней. Согласно данным NASA, опасным астероидом считается тот, который имеет диаметр больше 140 метров и приближается к Земле ближе, чем на 7 млн км. То есть это примерно в 17 раз дальше, чем находится Луна от Земли.

По словам американского астрофизика Сюзанны Колер, несмотря на то, что астероид 2006 HV5 считается потенциально опасным, он должен благополучно миновать Землю и во время своего сближения с планетой будет находиться на расстоянии в 2,4 млн км от нас. То есть это примерно в 6 раз дальше, чем вращается вокруг Земли Луна. По данным NASA, такие астероиды как 2006 HV5 достаточно редко подлетают близко к Земле. То есть космический камень такого размера в среднем подлетает близко к планете только раз в год.

Со скоростью в 62 тысячи км/час к Земле летит астероид, диаметром 300 метров, который был обнаружен в 2006 году и получил название 2006 HV5 Фото: Jpost

Невооруженным глазом этот астероид увидеть невозможно, так он, как и другие околоземные астероиды не излучают света, а только отражают свет Солнца. Поэтому наблюдать за ними можно только с помощью телескопов. По словам Колер, во время своего приближения к Земле, астероид 2006 HV5 будет достаточно ярким и выделяться среди звезд.

По данным NASA, ни 26 апреля, ни в ближайшем будущем, этот космический камень не должен упасть на Землю. За последние 17 лет ученые смогли точно рассчитать траекторию его полета, поэтому несмотря на звание опасного камня, он не должен вызывать беспокойства у жителей Земли, говорит Колер.

Сейчас в NASA наблюдают за несколькими тысячами потенциально опасных астероидов, которые вопреки своему названию не должны пойти на столкновение с планетой по крайней мере до конца 21 века. Но космос — это непредсказуемое место, поэтому в США создали стратегию планетарной защиты, которая включает в себя разные способы борьбы с такими объектами, если они будут угрожать Земле.

Как уже писал Фокус, в начале апреля США приняли новую стратегию планетарной защиты и это произошла за несколько дней до того, как сразу пять астероидов пролетели мимо Земли.

Напоминаем, что Китай также планирует проверить свой способ борьбы с потенциально опасными астероидами, который похож на тот, который уже испытали американцы. Речь идет о том, что Китай в 2025 году собирается изменить траекторию полета одного из околоземных астероидов, как уже писал Фокус.