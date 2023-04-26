Три футбольні поля мчать зі швидкістю 62 000 км/год: до Землі наближається великий астероїд

Згідно з прогнозами NASA, великий космічний камінь підлетить до нашої планети увечері в середу, 26 квітня.

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Величезний астероїд, діаметром 300 метрів, тобто розміром із три футбольні поля, зі швидкістю 62 000 км/год наблизиться до Землі вже ввечері в середу, 26 квітня. Вважається, що астероїди такого розміру лише раз на рік наближаються до нашої планети, пише Express.

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Зі швидкістю 62 тисячі км/год до Землі летить астероїд діаметром 300 метрів, який був виявлений у 2006 році й отримав назву 2006 HV5.

Цей навколоземний астероїд належить до групи космічних каменів під назвою Атони, які перетинають орбіту Землі та часто йдуть на зближення з нашою планетою під час обертання навколо Сонця. Ця група астероїдів отримала свою назву завдяки відкритому в 1976 році астероїду (2062) Атон (його назвали на честь одного з богів у Давньому Єгипті).

На сьогодні вченим відомо 2445 астероїдів із групи Атони, іі 101 з них належить до класу потенційно небезпечних для Землі каменів. За даними NASA, небезпечним астероїдом вважається той, який має діаметр більше 140 метрів і наближається до Землі ближче ніж на 7 млн км. Тобто це приблизно в 17 разів далі, ніж Місяць від Землі.

За словами американської астрофізикині Сюзанни Колер, попри те, що астероїд 2006 HV5 вважається потенційно небезпечним, він повинен благополучно оминути Землю, і під час свого зближення з планетою перебуватиме на відстані 2,4 млн км від нас. Тобто це приблизно в 6 разів далі, ніж обертається навколо Землі Місяць. За даними NASA, такі астероїди як 2006 HV5 досить рідко підлітають до Землі. Тобто космічний камінь такого розміру в середньому підлітає близько до планети лише раз на рік.

Зі швидкістю 62 тисячі км/год до Землі летить астероїд діаметром 300 метрів, який був виявлений у 2006 році й отримав назву 2006 HV5 Фото: астероид

Неозброєним оком цей астероїд побачити неможливо, оскільки він, як і інші навколоземні астероїди, не випромінюють світла, лише відображають світло Сонця. Тому спостерігати за ними можна лише за допомогою телескопів. За словами Колер, під час свого наближення до Землі астероїд 2006 HV5 буде досить яскравим і виділятиметься серед зірок.

За даними NASA, ні 26 квітня, ні в найближчому майбутньому цей космічний камінь не повинен впасти на Землю. За останні 17 років учені змогли точно розрахувати траєкторію його польоту, тому, попри звання небезпечного каменя, він не повинен викликати занепокоєння в мешканців Землі, каже Колер.

Зараз у NASA спостерігають за кількома тисячами потенційно небезпечних астероїдів, які всупереч своїй назві не повинні піти на зіткнення з планетою, принаймні до кінця 21 століття. Але космос — це непередбачуване місце, тому в США створили стратегію планетарного захисту, яка включає різні способи боротьби з такими об'єктами, якщо вони загрожуватимуть Землі.

Як уже писав Фокус, на початку квітня США ухвалили нову стратегію планетарного захисту, і це сталася за кілька днів до того, як відразу п'ять астероїдів пролетіли повз Землю.

Нагадуємо, що Китай також планує перевірити свій спосіб боротьби з потенційно небезпечними астероїдами, який схожий на той, що вже випробували американці. Йдеться про те, що Китай у 2025 році має намір змінити траєкторію польоту одного з навколоземних астероїдів, як уже писав Фокус.