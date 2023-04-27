Астероид, решивший стать кометой: ученые потратили 14 лет, чтобы объяснить объект Фаэтон

Ученые долгое время не могли понять, почему этот астероид ведет себя, как комета и наконец-то эта загадка решена.

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Еще 14 лет назад ученые выяснили, что околоземный астероид Фаэтон ведет себя не совсем обычно. Он становился ярче во время приближения к Солнцу и у него появлялся хвост, как у кометы. Теперь же ученые нашли причину такого явления, пишет New Atlas.

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Еще в 1983 году ученые обнаружили околоземный астероид, названный Фаэтон, диаметром примерно чуть больше, чем 6 км. Его назвали в честь сына древнегреческого бога Солнца Гелиоса. 6 лет назад он пролетел мимо Земли на расстоянии в 10 млн км и в следующий раз сделает это только в 2093 году. Это очень странный астероид, который вращается вокруг Солнца по очень вытянутой орбите и его поверхность, кажется, имеет голубой цвет. Полный оборот вокруг нашей звезды космический камень совершает за 524 дня.

Важно знать, что астероид Фаэтон подлетает к Солнцу ближе, чем другие астероиды, получившие имя. Еще одной особенностью этого астероида является то, что его обломки становятся источником метеорного потока Геминиды. Хотя в основном за метеорные потоки, видимые на Земле, отвечают кометы.

Еще в 2009 году ученые с помощью наблюдений космического аппарата NASA под названием STEREO выяснили, что астероид Фаэтон ведет себя очень странно. Он становился ярче во время приближения к Солнцу и у него появлялся хвост, как у кометы.

Еще 14 лет назад ученые выяснили, что околоземный астероид Фаэтон ведет себя не совсем обычно. Он становился ярче во время приближения к Солнцу и у него появлялся хвост, как у кометы Фото: New Atlas

У комет хвосты появляются из-за таяния льдов в их составе при приближении к Солнцу, но состоящий из металлов астероид с хвостом – это было очень необычно. 14 лет астрономы предполагали, что этот хвост сформировался благодаря выброшенной с поверхности астероида пыли. Теперь же ученые выяснили, что на самом деле это никакая не пыль, а газообразный натрий.

По словам ученых из Калифорнийского технологического института, кометы могут увеличивать яркость из-за натрия в их составе, когда они подлетают близко к Солнцу. Поэтому астрономы предположили, что натрий также может влиять на яркость астероида Фаэтон.

Предварительные данные показали, что натрий действительно испаряется с поверхности астероида, температура которой составляет 750 градусов Цельсия во время близкого пролета рядом с Солнцем. Ученые использовали наблюдения космического аппарата SOHO, а он изучает Солнце, который смог сделать изображения астероида Фаэтон во время нескольких его сближений с нашей звездой.

Оказалось, что хвост астероида формируется не благодаря пыли, а благодаря газообразному натрию, улетающему с поверхности космического камня. Ученые проверили архивные данные наблюдений за этим астероидом за 18 лет и все подтвердилось.

То есть и за повышенную яркость, и за появление кометоподобного хвоста астероида Фаэтон отвечает натрий. При этом, ученые выяснили, что по мере движения астероида возле Солнца его хвост менял свою форму и становился то более различимым, то менее видимым. По словам ученых, им удалось наконец-то разгадать 14-летнюю загадку, которая не давала покоя астрономам.

Ранее Фокус писал о том, что еще одной странностью астероида Фаэтон, как выяснили ученые, является то, что он, как оказалось, увеличивает скорость движения вокруг Солнца. Кстати в следующем году на изучение этого относительно небольшого камня отправится японский космический аппарат.

Что касается околоземных астероидов, то 26 апреля мимо нашей планеты пролетел действительно огромный космический камень. При этом скорость его движения составляла 62 тысячи км/час, как уже писал Фокус.

Что касается японских космических аппаратов, то один из них так и не смог войти в историю, ведь 25 апреля не совершил историческую посадку на Луну. Подробнее об этой миссии и о том, что произошло, Фокус уже писал.