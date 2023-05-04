Откуда у Земли появилась вторая Луна: ученые выяснили, что за осколок летает вокруг планеты

У нашей планеты есть несколько естественных спутников, кроме Луны, которые называются квазиспутниками.

Один из самых известных квазиспутников Земли называется Камоалева. Это 40-метровый околоземный астероид, который постоянно вращается вокруг Земли. И он в чем-то даже похож на Луну. Так может быть он когда-то был частью этого небесного тела? По крайней мере такую теорию представили ученые, пишет ScienceAlert.

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Астероид Камоалева обнаружили еще в 2016 году и несмотря на то, что орбита этого квазиспутника Земли постоянно меняется, он всегда вращается вокруг нашей планеты. Также этот астероид отражает солнечный свет, как и Луна, благодаря наличию силикатов в своем составе. Ученые из Университета штата Аризона считают, что еще один естественный спутник Земли мог когда-то быть частью Луны.

Астероид Камоалева обнаружили еще в 2016 году и несмотря на то, что орбита этого квазиспутника Земли постоянно меняется, он всегда вращается вокруг нашей планеты Фото: Universe Today

Некоторые астероиды в Солнечной системе могут вращаться вокруг Солнца по орбитам, которые совпадают с орбитами планет либо пересекают их так, что такие астероиды находятся очень близко к планетам. Поэтому по сути они стают спутниками этих планет. Такие объекты разделяют на троянские астероиды, астероиды с подковообразной орбитой и квазиспутники.

Орбита Камоалева очень вытянута и имеет форму эллипса, но Солнце притягивает этот камень сильнее, чем Земля. Он входит в состав 21 объекта, которые являются постоянными или временными спутниками Земли. У нашей планеты есть 2 троянских астероида, 6 с подковообразной орбитой и 13 квазиспутников. Считается, что еще тысячи лет астероид Камоалева будет вращаться одновременно и вокруг Солнца, и вокруг Земли благодаря своей необычной орбите, чего не скажешь о других 20 объектах, которые в более близком будущем могут изменить свою орбиту.

Ученые из Университета штата Аризона считают, что еще один естественный спутник Земли мог когда-то быть частью Луны Фото: NASA

В новом исследовании американские ученые изучили состав астероида, а также его траекторию полета и предположили, что когда-то этот камень был выброшен с Луны в результате удара другим астероидом по ее поверхности. Но самое главное, они создали моделирование ударных событий на Луне, которые показали верность их теории. Как показывает исследование, лишь небольшая часть обломков, улетевших с Луны, все же может превратиться в квазиспутники Земли. И среди них как раз таким обломком оказался Камоалева.

По словам ученых, исследования лунных кратеров показывают, что большие ударные кратеры диаметром более 30 км, которые возникают раз в 25 млн лет, скорее всего являются источниками ударных выбросов. То есть обломки после этих ударных событий могут улететь очень быстро, чтобы покинуть Луну. Ученые считают, что будущие исследования лунной поверхности могут показать, из какого именно кратера улетел Камоалева. Пока это только теория, требующая доказательств, но если она подтвердится, то это будет очень важным научным открытием.

В NASA планируют отправить в будущем сразу два космических аппарата на астероид Камоалева, чтобы точно определить его состав, структуру и другие свойства. Китай также планирует подобную миссию, но он хочет еще и посадить на поверхность астероида небольшой аппарат для того, чтобы взять образцы местной породы. Если эти аппараты все же отправятся на исследование Камоалева, то возможно, тогда можно будет узнать точно, верна ли теория американских ученых о лунном происхождении еще одного спутника Земли.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы обнаружили новый естественный спутник Земли, который буде кружить вокруг планеты еще 1700 лет.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые ученые наблюдали, как чужое Солнце проглатывает планету. Такая же судьба ждет и нашу Землю.