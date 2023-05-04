Надежда на выздоровление. Препарат от болезни Альцгеймера дал положительные результаты в испытаниях

Болезнь Альцгеймера долгое время была одной из самых сложных, также трудно поддающихся лечению. Однако надежда появилась на горизонте, поскольку несколько новых препаратов продемонстрировали способность замедлять ее прогрессирование.

Компания Eli Lilly, один из крупнейших фармацевтических гигантов в мире, объявила, что ее экспериментальный препарат донанемаб успешно замедляет когнитивное и функциональное снижение у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. Это заявление сделано спустя всего несколько месяцев после того, как аналогичный препарат, лекемби, получил ускоренное одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, пишет ScienceAlert.

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Ожидается, что донанемаб принесет Lilly миллиардные продажи, потенциально до 7,5 миллиардов долларов в год на пике продаж. Испытания на поздней стадии, включавшие 1182 участника, показали 35-процентное замедление клинического и функционального снижения за 18 месяцев.

Хотя препарат не является лекарством от болезни Альцгеймера, он может дать пациентам больше времени, чтобы вспомнить что-то.

У пациентов, получавших донанемаб, наблюдалось меньшее прогрессирование симптомов по сравнению с теми, кто получал плацебо. Однако следует учитывать некоторые серьезные побочные эффекты, включая отек или другие аномалии в мозге. Пациенты и их врачи должны взвесить преимущества препарата и его побочные эффекты, прежде чем принимать решение о его применении.

Донанемаб и лекемби снижают уровень белков в мозге, которые, как считается, ответственны за прогрессирование болезни Альцгеймера.

Лекемби предназначен для длительного приема, в то время как донанемаб назначается каждые четыре недели. Клиницисты и аналитики будут анализировать данные, чтобы определить преимущества и недостатки каждого препарата.

Ожидается, что новые препараты, такие как донанемаб и лекарство от диабета Мунжаро от Lilly, помогут компании увеличить продажи. Акции Lilly подскочили на 8,8 процента на ранних торгах в среду после объявления положительных результатов испытания.

Однако Aduhelm, другой известный препарат для лечения болезни Альцгеймера, потерпел коммерческое фиаско из-за неоднозначных данных о том, действительно ли он помогает пациентам.

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