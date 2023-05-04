Античное приключение с пушистым другом: Греция открывает двери для домашних питомцев

Греция утвердила новые правила посещения археологических памятников с домашними животными для более чем 120 объектов по всей стране.

Если вы когда-нибудь мечтали побродить по древним руинам в компании вашего пушистого друга, это ваш шанс. Центральный археологический совет Греции принял историческое решение, разрешив туристам с домашними животными посещать более 120 археологических памятников по всей стране. По словам министра культуры Лины Мендони, это значительный шаг на пути согласования греческих правил туризма с домашними животными с правилами других европейских стран, пишет The Art Newspaper.

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Конечно, те, кто желает изучить наследие Древней Греции со своими четвероногими спутниками, должны придерживаться правил.

Туризм с домашними животными в Греции возможен при соблюдении простых условий:

Собаки и кошки должны находиться на поводке длиной не более одного метра — либо в сумке или переноске.

Владелец животного должен предъявить справку о состоянии здоровья своего питомца и иметь необходимый инвентарь, чтобы убирать за ним.

Для крупных собак потребуется намордник.

Хотя это решение, безусловно, приветствуется любителями животных, некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей Греции, включая Акрополь, останутся запрещенными для посещения с домашними животными.

Решение совета было принято с учетом общественной безопасности, поэтому такие людные места, как древние театры и храмы, также останутся под запретом для домашних животных.

Новые правила должны быть введены в ближайшее время, хотя министерство еще не подтвердило дату их введения.

Туризм является важной отраслью для Греции, и ожидается, что переход к правилам, которые урегулируют туризм с домашними животными, принесет стране дополнительный доход. Благодаря возможности исследовать древние достопримечательности вместе со своими любимыми питомцами, посетителей Греции ждут незабываемые впечатления.

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