Античное приключение с пушистым другом: Греция открывает двери для домашних питомцев
Греция утвердила новые правила посещения археологических памятников с домашними животными для более чем 120 объектов по всей стране.
Если вы когда-нибудь мечтали побродить по древним руинам в компании вашего пушистого друга, это ваш шанс. Центральный археологический совет Греции принял историческое решение, разрешив туристам с домашними животными посещать более 120 археологических памятников по всей стране. По словам министра культуры Лины Мендони, это значительный шаг на пути согласования греческих правил туризма с домашними животными с правилами других европейских стран, пишет The Art Newspaper.
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Конечно, те, кто желает изучить наследие Древней Греции со своими четвероногими спутниками, должны придерживаться правил.
Туризм с домашними животными в Греции возможен при соблюдении простых условий:
- Собаки и кошки должны находиться на поводке длиной не более одного метра — либо в сумке или переноске.
- Владелец животного должен предъявить справку о состоянии здоровья своего питомца и иметь необходимый инвентарь, чтобы убирать за ним.
- Для крупных собак потребуется намордник.
Хотя это решение, безусловно, приветствуется любителями животных, некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей Греции, включая Акрополь, останутся запрещенными для посещения с домашними животными.
Решение совета было принято с учетом общественной безопасности, поэтому такие людные места, как древние театры и храмы, также останутся под запретом для домашних животных.
Новые правила должны быть введены в ближайшее время, хотя министерство еще не подтвердило дату их введения.
Туризм является важной отраслью для Греции, и ожидается, что переход к правилам, которые урегулируют туризм с домашними животными, принесет стране дополнительный доход. Благодаря возможности исследовать древние достопримечательности вместе со своими любимыми питомцами, посетителей Греции ждут незабываемые впечатления.
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