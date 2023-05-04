Антична пригода з пухнастим другом: Греція відчиняє двері для домашніх улюбленців

Греція затвердила нові правила відвідування археологічних пам'яток із домашніми тваринами для понад 120 об'єктів по всій країні.

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Якщо ви коли-небудь мріяли поблукати стародавніми руїнами зі своїм пухнастим другом на повідку, це ваш шанс. Центральна археологічна рада Греції ухвалила історичне рішення, яким дозволила відвідувати з домашніми улюбленцями понад 120 археологічних пам'яток по всій країні. За словами міністерки культури Ліни Мендоні, це значний крок на шляху до узгодження грецьких правил туризму з домашніми тваринами з правилами інших європейських країн, пише The Art Newspaper.

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Звичайно, ті, хто бажає вивчити спадщину Стародавньої Греції зі своїми чотирилапими супутниками, повинні дотримуватись правил.

Туризм із домашніми тваринами у Греції можливий за дотримання простих умов:

Собаки та кішки повинні знаходитися на повідку завдовжки не більш як один метр — або в сумці чи переносці.

Власник тварини повинен пред'явити довідку про стан здоров'я свого улюбленця та мати необхідний інвентар, щоб прибирати за ним.

Для великих собак буде потрібно намордник.

Хоча це рішення, безсумнівно, вітатимуть любителі тварин, деякі з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Греції, включаючи Акрополь, залишаться забороненими для відвідування з домашніми улюбленцями.

Рішення ради прийнято з міркувань громадської безпеки, тому місця масового скупчення людей, такі як стародавні театри і храми, також зачинять для відвідування з домашніми тваринами.

Нові правила мають запрацювати найближчим часом, хоча міністерство ще не підтвердило дату їх впровадження.

Туризм є важливою галуззю для Греції, і очікується, що перехід до правил, дружніх до тварин, принесе країні додатковий дохід. Завдяки можливості досліджувати стародавні пам'ятки разом зі своїми домашніми улюбленцями, відвідувачі Греції отримають незабутні враження.

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