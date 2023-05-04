Антична пригода з пухнастим другом: Греція відчиняє двері для домашніх улюбленців
Греція затвердила нові правила відвідування археологічних пам'яток із домашніми тваринами для понад 120 об'єктів по всій країні.
Якщо ви коли-небудь мріяли поблукати стародавніми руїнами зі своїм пухнастим другом на повідку, це ваш шанс. Центральна археологічна рада Греції ухвалила історичне рішення, яким дозволила відвідувати з домашніми улюбленцями понад 120 археологічних пам'яток по всій країні. За словами міністерки культури Ліни Мендоні, це значний крок на шляху до узгодження грецьких правил туризму з домашніми тваринами з правилами інших європейських країн, пише The Art Newspaper.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!
Звичайно, ті, хто бажає вивчити спадщину Стародавньої Греції зі своїми чотирилапими супутниками, повинні дотримуватись правил.
Туризм із домашніми тваринами у Греції можливий за дотримання простих умов:
- Собаки та кішки повинні знаходитися на повідку завдовжки не більш як один метр — або в сумці чи переносці.
- Власник тварини повинен пред'явити довідку про стан здоров'я свого улюбленця та мати необхідний інвентар, щоб прибирати за ним.
- Для великих собак буде потрібно намордник.
Хоча це рішення, безсумнівно, вітатимуть любителі тварин, деякі з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Греції, включаючи Акрополь, залишаться забороненими для відвідування з домашніми улюбленцями.
Рішення ради прийнято з міркувань громадської безпеки, тому місця масового скупчення людей, такі як стародавні театри і храми, також зачинять для відвідування з домашніми тваринами.
Нові правила мають запрацювати найближчим часом, хоча міністерство ще не підтвердило дату їх впровадження.
Туризм є важливою галуззю для Греції, і очікується, що перехід до правил, дружніх до тварин, принесе країні додатковий дохід. Завдяки можливості досліджувати стародавні пам'ятки разом зі своїми домашніми улюбленцями, відвідувачі Греції отримають незабутні враження.
Раніше Фокус писав про "Екскалібур" в Італії. Вчені знайшли докази, що легенда про меч в камені не зовсім вигадка.
А також ми розповідали, що древні скульптури не завжди були білосніжними. Перша розфарбована скульптура знайдена в 1506 році, але лише в 19 столітті археологи знайшли численні докази поліхромії, тобто використання декількох кольорів.