Опасность для женщин: ученые обнаружили новые последствия сердечного приступа

Новое исследование показало, что женщины до 55 лет почти в два раза чаще подвергаются повторной госпитализации в течение года после сердечного приступа.

Ученые из Йельского университета представили новое исследование, результаты которого показывают, что женщины в возрасте 55 лет и моложе почти в два раза чаще снова попадают в больницу после перенесенного сердечного приступа по сравнению с мужчинами того же возраста. Потенциально это связано с более высокими показателями факторов риска, таких как ожирение, сердечная недостаточность и депрессия, пишет SciTechDaily.

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Ученые считают, что женщины в возрасте от 18 до 55 лет, пережившие сердечный приступ, нуждаются в более лучшей оценке их здоровья после выписки из больницы, ведь у них в течение года снова появляются сердечные приступы, а это почти в 2 раза чаще, чем у мужчин в том же возрастном диапазоне.

Ученые уже знали о том, что у женщин до 55 лет риск умереть от сердечного приступа почти в 2 раза выше, чем у мужчин. Но было неясно насколько выше у женщин риск повторного появления сердечных приступов вскоре после лечения.

Чтобы это выяснить исследователи провели анализ данных почти 3000 американцев, как женщин, так и мужчин. Их средний возраст составлял примерно 48 лет.

Результаты исследования показали, что почти 30% пациентов снова попадали в больницы с сердечным приступом в течение года после первой подобной госпитализации. У большинства людей повторные сердечные приступы случались уже через месяц, при этом почти в 2 раза чаще от этого страдали как раз женщины.

Ученые выяснили, что одной из основных причин этого было наличие избыточного веса или диабета у пациентов. Также ученые выяснили, что немаловажным фактором риска, приведшего к такому развитию событий стали проблемы с пищеварительной системой и даже депрессия. Известно, что риск появления депрессии увеличивается после сердечного приступа, и это состояние приводит к новому сердечному приступу.

Авторы новой научной работы говорят, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить как можно больше факторов риска, которые приводят к появлению повторных сердечных приступов за короткое время, особенно у молодых женщин.

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