От стресса и болезни до расы: какие внешние факторы влияют на рост волос

Считается, что здоровые человеческие волосы обычно растут со скоростью около 0,35 миллиметра в день, что составляет примерно 13 мм в месяц или 15 сантиметров в год. Однако оказывается, что эта скорость не универсальна.

Исследование показало, что волосы людей азиатского или африканского происхождения отличаются от волос людей с белой кожей по многим параметрам, включая густоту, угол роста и общую скорость роста, пишет Live Science.

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По словам специалистов, у людей африканского происхождения волосы растут медленнее, примерно на 5 мм в месяц, в то время как волосы азиатов могут расти гораздо быстрее, до 20 мм в месяц. Считается, что эти различия определяются генетическими факторами, а не окружающей средой.

Тем не менее рост волос не является линейным процессом для любого человека, независимо от его расы. Цикл волосяного фолликула состоит из трех фаз: анаген, катаген и телоген. Большая часть роста волос происходит во время фазы анагена, которая может длиться до шести лет. Рост замедляется во время фазы катагена и, в конце концов, полностью прекращается во время фазы телогена (покоя). Примерно через три месяца "мертвые" волосы выпадают, и цикл начинается заново.

По словам доктора Миа Цзин Гао, консультанта-дерматолога из клиники Кадоган в Англии, на скорость роста волос может влиять множество факторов. Один из самых главных факторов — возраст.

С возрастом волосяные фолликулы производят более тонкие волосы медленнее, и в конце концов они могут совсем перестать производить волосы. На облысение как у мужчин, так и у женщин влияют возрастные изменения в организме. Различные гормоны также могут влиять на цикл роста волос, например, эстроген во время беременности, который увеличивает скорость роста волос и увеличивает их толщину.

Помимо возраста и гормонов, стресс и болезни также могут влиять на рост волос. По словам доктора Гао, в нормальной здоровой коже головы около 80% волос активно растут. Психологический или физический стресс, например, серьезная операция, может привести к тому, что 70% растущих волос перейдут в состояние покоя. Другие события, которые могут вызвать этот сдвиг, включают тяжелые инфекции, гормональные изменения после беременности, жесткие диеты и дефицит железа.

Интересно, что скорость роста волос может меняться в течение года. Исследование показало, что доля волосяных фолликулов, находящихся в фазе роста, достигает пика в марте, а затем неуклонно снижается в течение следующих шести месяцев.

Ученые считают, что эти сезонные изменения могут быть связаны с погодными условиями: холодные температуры могут оказывать стресс на волосяные фолликулы и приводить к замедлению роста. Однако стоит отметить, что данное исследование проводилось на небольшой выборке белых мужчин в Великобритании, поэтому оно необязательно применимо к другим группам населения.

Наконец, диета также может играть определенную роль в росте волос. Хорошо сбалансированная, разнообразная диета, содержащая все необходимые питательные вещества, может помочь увеличить скорость роста волос. В частности, недостаточное потребление железа, витамина D или витамина C может замедлить рост волос.

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