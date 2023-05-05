Деменция и психические расстройства: их причина может крыться в нарушении циркадных ритмов

Если вы работаете с переменным графиком или часто перемещаетесь в разных часовых поясах, то можете быть в группе риска сбоев в суточном ритме, что может оказать серьезное влияние на ваше здоровье.

Революционное исследование пролило свет на вредные последствия сбоев циркадных ритмов — явления, с которым часто сталкиваются люди, работающие в переменном режиме или страдающие от смены часовых поясов. Нейрогенез у взрослых связан с деменцией и расстройствами психического здоровья, поэтому нарушение этого процесса может иметь серьезные последствия для здоровья, пишет SciTechDaily.

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Ведущий автор исследования Майкл Сейфу Бахиру (Michael Seifu Bahiru) объясняет, что нарушение циркадного ритма влияет на многие вещи включая связь с раком, диабетом, гипертонией и негативное влияние на нейрогенез. Нарушение циркадного ритма отбрасывает процесс нейрогенеза, что может объяснить, почему около 30 миллионов человек только в США испытывают фазовые сдвиги в своих циркадных ритмах.

До сих пор основная причина недомоганий, вызванных нарушением циркадного ритма, оставалась загадкой, и исследователи задавались вопросом, возникает ли проблема из-за самого процесса сдвига или из-за самого сдвига. Однако результаты исследования показывают, что именно внутреннее рассогласование, или состояние десинхронии, внутри и между органами является причиной негативного влияния на нейрогенез и, возможно, других негативных последствий для здоровья, вызванных нарушением циркадного ритма.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи изучали рождение и дифференциацию клеток у сирийских хомячков с рецессивной мутацией в гене Cry 1 (duper). Эта мутация ускоряет работу часов в постоянных условиях и значительно ускоряет их способность сдвигаться в ответ на свет. Исследовательская группа также протестировала контрольную группу хомяков без мутации "duper". Обе группы подверглись одинаковой последовательности изменений в световом цикле.

Исследователи имитировали джетлаг в виде восьмичасовых опережений и задержек с интервалом в восемь 16 дней. Они обнаружили, что задержка реактивного движения мало влияет на рождение клеток, но направляет судьбу новорожденных клеток в сторону от превращения в нейроны.

Хомячки-дуперы были невосприимчивы к этому эффекту фазовых сдвигов, быстрее переучивались и были устойчивы к негативным последствиям протокола джетлага, в то время как у хомячков дикого типа нейрогенез был снижен.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что циркадное рассогласование имеет решающее значение при джетлаге, и конечной целью специалистов является углубление понимания путей, задействованных в биологических часах человека, что может привести к профилактике или лечению последствий джетлага, сменной работы и нарушений циркадного ритма.

Следующий шаг исследователей — определить, регулируется ли работа циркадных часов в гиппокампе непосредственно сменой цикла свет-темнота или нейрогенез контролируется биологическими часами, работающими в клетках в других частях тела.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу