На снимке Солнца виден искусственно созданный объект: что это (фото)

Для того, чтобы увидеть эту необычную деталь на изображениях Солнца нужно очень хорошо присмотреться, но усилия того стоят.

Американский астрофотограф, который делает в том числе и снимки Солнца, смог запечатлеть, как Международная космическая станция (МКС) пролетает на фоне нашей звезды. Хотя ее очень трудно различить на фоне раскаленного плазменного шара, все же эти усилия того стоят, пишет ScienceAlert.

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Астрофотограф Эндрю Маккарти недавно смог сделать уникальные кадры изображения Солнца, на которых также видно, как МКС пролетает на фоне нашей звезды.

Астрофотограф Эндрю Маккарти недавно смог сделать уникальные кадры изображения Солнца, на которых также видно, как МКС пролетает на фоне нашей звезды Фото: ScienceAlert

Он давно хотел сделать такие кадры и для этого выяснил время, когда МКС будет пролетать в очередной раз на фоне Солнца и в то же время будет находится высокого над головой, а не над линией горизонта, иначе хороших снимков станции не получилось бы. МКС за 24 часа совершает 16 полных оборотов Земли и всего на несколько секунд каждый раз она появляется на фоне Солнца в виде крошечного силуэта.

МКС за 24 часа совершает 16 полных оборотов Земли и всего на несколько секунд каждый раз она появляется на фоне Солнца в виде крошечного силуэта Фото: ScienceAlert

Стрелкой показана летящая на фоне Солнце МКС Фото: ScienceAlert

Чтобы получить такие кадры одновременно и нашей звезды и пролетающей орбитальной станции астрофотографу пришлось потратить целых 12 часов и для этого он использовал три телескопа и другое оборудование. На самом деле, для того, чтобы создать такой снимок пришлось собрать вместе несколько тысяч изображений. МКС можно увидеть рядом с большим солнечным пятном. Оно представляет собой особый более темный участок на Солнце, в котором появляются солнечные вспышки и выбросы плазмы.

По словам Маккарти, ему пришлось сделать несколько попыток, прежде чем удалось запечатлеть МКС, летящую на высоте в примерно 400 км над поверхностью Земли. Фотограф знал, что орбитальная станция должна пролететь на фоне Солнца как раз рядом с солнечным пятном, поэтому все телескопы были направлены именно туда. Сначала его камеры, делающие 230 кадров в секунду, сфотографировали само Солнце, затем само солнечное пятно и наконец-то через много часов в кадр попала МКС.

Еще одно изображение МКС возле солнечного пятна Фото: ScienceAlert

По словам Маккарти, несколько удивительных изображений Солнца были собраны вместе из нескольких десятков тысяч снимков, на обработку которых ушло немало времени. Но результат стоил потраченных усилий.

Наше Солнце становится все более активным, а это значит, что скоро наступит так называемый солнечный максимум. Это значит, что уже через полтора года на Солнце будут появляться очень часто солнечные вспышки и выбросы плазмы. Они будут очень сильными, намного сильнее, чем те, что появляются сейчас, что грозит появлению на Земле сильнейших геомагнитных бурь. Подробнее о последствиях мощной солнечной активности Фокус уже писал.

Через несколько миллиардов лет наше Солнце, как и другие звезды начнет умирать. Но перед смертью оно превратится в гигантскую звезды, которая поглоти в том числе и Землю. Как уже писал Фокус, астрономы впервые напрямую увидели, как происходит такой процесс в далекой звездной системе, где находится похожая на Солнце звезда.