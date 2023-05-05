Чтобы не повысилось давление, нужно меньше говорить по телефону: назван критичный передел

Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Исследование ученых показывает, что общение по телефону общей длительностью всего в 30 минут в неделю значительно повышает риск появления высокого кровяного давления у взрослых людей, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Южного медицинского университета в Китае представили новое многолетнее исследование, в котором они обнаружили связь между длительными телефонными разговорами и риском появления высокого кровяного давления у взрослых людей.

Ученые обнаружили, что у людей, которые разговаривают по мобильному телефону 30 и более минут в неделю, вероятность появления высокого кровяного давления на 12% выше, чем у тех, кто тратит меньше времени на телефонные звонки. В среднем такие люди разговаривают по телефону только 5 минут в неделю.

Поэтому ученые предупреждают, что для того чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний нужно уменьшить количество временеи, которое люди тратят на разговоры по мобильноиму телефону.

Как показывает исследование самый высокая вероятность развития высокого кровяного давления существует у тех людей, которые разговаривают по телефону час в день. То есть у таких людей существует самый высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

У людей, которые тратят на разговоры по телефону более 6 часов в неделю, риск появления высокого кровяного давления на 25% выше по сравнению с теми, кто разговаривает намного меньше.

При этом ученые подчеркивают, что не имеет значения сколько лет люди используют мобильный телефон для разговоров.

Авторы исследования считают, что именно количество минут, потраченных на осуществление телефонных звонков играет самую важную роль. То есть, чем больше минут, тем выше риск развития высокого кровяного давления.

Ученые считают, что уже сейчас миллионы людей по всему миру живут с высоким кровяным давлением и это количество может только возрастать. Высокое кровяное давление может повредить артерии, сделав их менее эластичными, а это снижает приток крови и кислорода, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

Ученые считают, что на повышение кровяного давления может влиять излучение, выпускаемое мобильными телефонами, хотя нужны дополнительные исследования, чтобы это подтвердить окончательно.

Как уже писал Фокус, одобрена первая в мире вакцина от крайне заразного респираторного заболевания. Ученым наконец-то удалось разработать вакцину от респираторно-синицитиального вируса.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли способ облегчить боль без привыкания к препаратам. Некоторые обезболивающие средства вызывают сильную зависимость, но ученые нашли способ избежать этого.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.