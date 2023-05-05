Ушло более полувека. Одобрена первая в мире вакцина от крайне заразного респираторного заболевания

Ученым наконец-то удалось разработать вакцину от респираторно-синицитиального вируса (RSV).

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Респираторно-синицитиальный вирус (RSV) является чрезвычайно распространенным и крайне заразным заболеванием, которое у большинства людей проявляется в виде легкой простуды. Однако для некоторых особенно уязвимых групп населения он может оказаться смертельным, пишет IFLScience.

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Известно, что в зоне риска RSV находятся три группы пациентов:

дети;

пожилые люди;

люди с сопутствующими заболеваниями.

По словам директора Центра оценки и исследований биологический препаратов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), доктора Питера Маркса, в особой группе риска находятся пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца и легких, а также пациенты с ослабленной иммунной системой. В таком случае заражение вирусом RSV может привести к развитию опасных сопутствующих заболеваний, и даже летальному исходу.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ежегодно только в США до 160 000 пожилых людей госпитализируют с серьезными осложнениями RSV, до 10 000 из них умирают. Именно поэтому исследователи отмечают, что одобрение первой в мире вакцины от вируса RSV столь важно.

Отметим, что поиски вакцины начались еще в 1960-х годах, ученым потребовалось более полувека, чтобы наконец-то разработать вакцину, которая смогла пройти все клинические испытания и была одобрена государственным регулятором.

Вакцина получила название Arexvy и была разработана компанией GlaxoSmithKline (GSK). Вакцина против опасного вируса получила одобрение FDA после третьей фазы клинического испытания, которая показала, что Arexvy действительно эффективна и снижает риск развития заболеваний нижних дыхательных путей, связанных с вирусом RSV. Эффективность вакцины составила 82,6% в снижении риска развития сопутствующих заболеваний и 94,1% в снижении риска развития тяжелой формы заболевания.

Ученые отвечают, что исследование будет продолжаться далее, а реципиенты останутся под наблюдением специалистов в течение последующих трех сезонов RSV. Это необходимо для того, что оценить эффективность и безопасность вакцины с течением времени.

Исследователи отмечают, что побочные эффекты вакцины в основном были легкими или умеренными и включали в себя:

боль в месте инъекции;

утомляемость;

мышечную боль;

головную боль;

сонливость;

боль в суставах.

Впрочем, два более мелких исследования также намекают, что реципиенты могут столкнуться с более весомыми побочными эффектами. В одном случае речь шла о развитии диссеминированного энцефаломиелита — редкого типа воспаления, поражающего головной и спинной мозг. Ученые отмечают, что побочный эффект наблюдался после получения вакцины Arexvy и вакцины от гриппа. Во втором случае у пациента развился синдром Гийена-Барре — заболевание, при котором иммунная система повреждает нервные клетки.

FDA требует проведение дополнительных исследований этих двух случаев и дальнейших потенциальных рисков.

Ранее Фокус писал о том, что в США одобрена первая в мире вакцина для медоносных пчел.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.