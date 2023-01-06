Прививка от вымирания. В США одобрена первая в мире вакцина для медоносных пчел

Исследователи разработали лекарство от смертельного бактериального заболевания, которое атакует и ослабляет колонии насекомых.

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Пчелы являются опылителями и играют важную роль во многих аспектах экосистемы. Однако в последнее время они все чаще становятся жертвами американского гнильца, бактериального заболевания, атакующего личинки и ослабляющего колонии, пишет BBC.

Чтобы защитить пчел ученые из биотехнологической фирмы создали вакцину, которая позволит защитить насекомых — на этой неделе Министерство сельского хозяйства США (USDA) утвердило условную лицензию на эту вакцину. По словам генеральный директора компании-разработчика Dalan Animal Health Аннет Клейзер, новая вакцина имеет все шансы стать "прорывом в защите медоносных пчел".

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По данным Министерства сельского хозяйства США, с 2006 года в Штатах ежегодно наблюдается сокращение колоний медоносных пчел. И такая ситуация не только здесь, но и по всему миру. Известно, что существованию пчел угрожают паразиты, вредители, болезни, а также синдром разрушения колонии, когда рабочие пчелы покидают улей и оставляют матку.

При этом на опылителей, таких как медоносные пчелы, птицы и летучие мыши приходится почти треть мирового урожая сельскохозяйственных культур. Именно поэтому так важно попытаться защитить их от массового вымирания.

В ходе исследования ученые разработали специальную вакцину, которая работает путем введения неактивной версии бактерий в маточное молочко, которым кормят королеву, в результате чего ее личинки после приобретают иммунитет.

Исследователи отмечают, что вакцина для медоносных пчел содержит неактивную версию бактерий, которые вызывают тот самый опасный американский гнилец, атакуя личинок медоносных пчел. Разработчики отмечают, что бактерии помещаются в маточное молочко, которым рабочие пчелы кормят королеву, она проглатывает его и часть вакцины сохраняется в ее яичниках, тем самым обеспечивая иммунитет следующему поколению личинок.

По словам члена правления Калифорнийской ассоциации пчеловодов Тревора Тазера, новая вакцина может стать важным и захватывающим шагом для пчеловодов — если им удастся избежать заражения, то и не будет и необходимости в дорогостоящем лечении. А значит пчеловоды смогут акцентировать свое внимание на решении других насущных проблем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят.