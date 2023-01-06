Щеплення від вимирання. У США схвалено першу в світі вакцину для медоносних бджіл

Дослідники розробили ліки від смертельного бактеріального захворювання, яке атакує та послаблює колонії комах.

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Бджоли є запилювачами та відіграють важливу роль у багатьох аспектах екосистеми. Однак останнім часом вони все частіше стають жертвами американського гнильця, бактеріального захворювання, що атакує личинки та послаблює колонії, пише BBC.

Щоб захистити бджіл, eчені з біотехнологічної фірми створили вакцину, яка дозволить захистити комах? — цього тижня Міністерство сільського господарства США (USDA) затвердило умовну ліцензію на цю вакцину. За словами генеральної директорки компанії-розробника Dalan Animal Health Аннет Клейзер, нова вакцина має всі шанси стати "проривом у захисті медоносних бджіл".

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За даними Міністерства сільського господарства США, з 2006 року в Штатах щороку спостерігається скорочення колоній медоносних бджіл. І така ситуація не лише тут, а й у всьому світі. Відомо, що існуванню бджіл загрожують паразити, шкідники, хвороби, а також синдром руйнування колонії, коли робочі бджоли залишають вулик і матку.

Водночас на запилювачів, таких як медоносні бджоли, птахи та кажани припадає майже третина світового врожаю сільськогосподарських культур. Саме тому важливо спробувати захистити їх від масового вимирання.

У ході дослідження вчені розробили спеціальну вакцину, яка працює шляхом введення неактивної версії бактерій у маточне молочко, яким годують королеву, внаслідок чого її личинки потім отримують імунітет.

Дослідники відзначають, що вакцина для медоносних бджіл містить неактивну версію бактерій, які викликають цей небезпечний американський гнилець, атакуючи личинок медоносних бджіл. Розробники відзначають, що бактерії містяться в маточному молочку, яким робочі бджоли годують королеву, вона ковтає його, і частина вакцини зберігається в її яєчниках, забезпечуючи так імунітет для наступного покоління личинок.

За словами члена правління Каліфорнійської асоціації бджолярів Тревора Тазера, нова вакцина може стати важливим і захопливим кроком для бджолярів — якщо їм вдасться уникнути зараження, то й не буде потреби в дорогому лікуванні. Отже, бджолярі зможуть акцентувати свою увагу на вирішенні інших нагальних проблем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді бджоли вмирають після того, як ужалять.