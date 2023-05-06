Битва столетия: ученые поставили точку в долгом споре о том, что вреднее — сахар или жир

Противоречивые данные десятилетиями сбивали с толку ученых, но все же им удалось понять, что хуже — слишком много углеводов или жиров.

Десятилетиями ученые ведут споры о том, что вреднее для человека — сахар или жир. В конце 20-го и начале 21-го тысячелетия жир, как правило, ассоциировался с сердечными заболеваниями и высоким уровнем холестерина, но недавние исследования доказывают, что углеводы, которые превращаются в сахара, также опасны для здоровья, пишет The Jerusalem Post.

В новом исследовании ученые из Гарвардского университета в Кембридже и Тулейнского университета в Новом Орлеане смогли наконец-то поставить точку в многолетнем споре. Вместе с китайскими коллегами они собрали и изучили данные за 1990-е годы о более 370 тысячах американцев в возрасте от 50 до 71 года на момент начала исследования. Отметим, что ученые использовали данные другого исследования 1995 года, которое изучало взаимосвязь между питание и хроническими заболеваниями среди пожилых людей.

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Исследователи провели опрос, в котором предложили список из 124 различных продуктов, и попросили реципиентов ответить, как часто они ели каждый из них. На основе этих данных они смогли подсчитать, как часто участники опроса ели углеводы и жиры. Далее ученые отобрали 40% реципиентов и разделили их на две группы:

те, кто потреблял наименьшее количество углеводов;

те, кто потреблял наибольшее количество углеводов.

Далее участников опроса разделили в зависимости от того, какой диеты они придерживались: с низким содержанием жиров или углеводов, а также "здоровая" и "нездоровая" диета в зависимости от того, из каких источников они получали пищу — высококачественных или низкокачественных. Простыми словами, тех, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров и потреблял много нежирного мяса и овощей поместили в группу "здоровой диеты". Те же, кто потреблял рафинированный сахар и обработанные пищевые продукты — в группу "нездоровй диеты".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, придерживающиеся диеты с низким содержанием жиров в сравнении с теми, ко потреблял большое количество жиров, независимо от того здоровы они или нет, имели значительно меньшую вероятность преждевременной смерти, связанной со здоровьем. Более того, ученые обнаружили, что риск снижался независимо от того была ли диета с низким содержанием жиров "здоровой" или "нездоровой": на 21% у первой группы и на 8% у второй.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что диета с низким содержанием жиров может ежегодно снижать риск преждевременной смерти от всех причин на 34%. В то же время диеты с низки содержанием углеводов, напротив, увеличивают риск смерти от всех причин на 38%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чем опасен один прием пищи в день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.