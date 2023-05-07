Упорно продолжает раздражать: как успокоить горло и облегчить симптомы кашля

Ужасность респираторных заболеваний неоспорима. Чихание, шморганье носом и насморк могут уходить, но кашель часто затягивается, заставляя задуматься, почему он никак не проходит.

По словам доктора Альберта Риццо, главного врача Американской легочной ассоциации, кашель, который не проходит в течение длительного времени, прежде всего связан с воспалением, что продолжает затягиваться. Воспаление могут вызвать немало факторов, что затрудняет лечение заболевания, пишет Live Science.

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Вирусные и бактериальные инфекции являются одними из факторов, вызывающих воспаление дыхательных путей и носа. Это раздражение вызывает воспаление слизистых оболочек в носу и дыхательных путях, что приводит к образованию мокроты и соплей — распространенных симптомов простуды. Воспаление в носу вызывает постназальный кашель, который часто приводит к кашлю, согласно данным Национального института здоровья.

Нервные рецепторы легких активизируются, когда частицы попадают в дыхательные пути через нос или рот. Эти рецепторы посылают сигналы в мозг, указывающие на проникновение инородных элементов, в результате чего в диафрагме нарастает давление, приводящее к мощному выбросу воздуха, забирая с собой пыль, пищу и слизь.

По словам Риццо, воспаление дыхательных путей после простуды может длиться несколько недель, а у людей с историей легочных инфекций или курильщиков этот период может затянуться.

Макрофаги и нейтрофилы — это особые иммунные клетки, которые борются с инфекциями в дыхательных путях. Эти клетки также являются воспалительными и могут оставаться в дыхательных путях даже после того, как простуда прошла, вызывая продолжающееся воспаление и постоянный кашель.

Ткани дыхательных путей могут стать чрезмерно чувствительными к частицам, попадающим в нос или рот, что приводит к постоянному кашлю. Сложная система нервов и мышц контролирует кашель в дыхательных путях, горле и головном мозге.

Подобно тому, как рефлекторный молоточек заставляет ногу толкаться, вирусы и слизь действуют как рефлекторный молоточек, вызывая кашель. Как только воспаление спадает, рефлекс становится менее чувствительным, и кашель прекращается.

Несколько домашних средств могут помочь сократить продолжительность кашля или облегчить его симптомы, если кашель продолжается три-четыре недели после болезни. Например, если кашель сопровождается постназальными каплями, назальный физраствор или назальные стероиды могут помочь уменьшить воспаление. Кроме того, пастилки для горла могут помочь успокоить гортань и подавить кашель.

Согласно исследованию 2021 года, мед и солевой раствор могут помочь облегчить кашель. Однако для подтверждения эффективности и безопасности натуральных продуктов необходимы дополнительные исследования.

Хотя кашель может быть раздражающим, он выполняет иммунную функцию. Важно устранить раздражающие факторы воспаления, чтобы они не повредили нежные ткани дыхательных путей и не затруднили дыхание.

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