Их удалось найти: ученые предполагают, что внеземная жизнь существует на спутниках Урана

Космический аппарат NASA "Вояджер-2" совершил потрясающее открытие о спутниках Урана, которое заинтриговало ученых — возможность существования инопланетной жизни.

Может ли внеземная жизнь скрываться гораздо ближе, чем мы думаем? По мнению экспертов, ответ положительный. На самом деле вполне возможно, что инопланетные формы жизни скрыты на спутниках, вращающихся вокруг Урана, планеты, расположенной в трех миллиардах километров от Земли. Уран имеет всего 27 спутников, каждый из которых назван в честь персонажей классической английской литературы, написанной Уильямом Шекспиром и Александром Поупом, пишет Mirror.

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Космический аппарат Nasa "Вояджер-2" посетил Уран еще в 1986 году, но собранные им данные анализируются до сих пор. Nasa повторно изучила эти данные и теперь считает, что четыре луны Урана — Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон — могут быть домом для массивных океанов, расположенных на глубине нескольких миль под ледяной поверхностью. Эксперты предполагают, что эти океаны могут кишеть внеземной жизнью.

Джули Кастильо-Рогез, ведущий автор из Лаборатории реактивного движения Nasa, говорит: "Когда речь идет о малых телах, ученые ранее находили доказательства существования океанов в нескольких маловероятных местах. Значит, существуют механизмы, которые мы не до конца понимаем. В данной работе исследуется, какими они могут быть и как они связаны со многими телами в Солнечной системе, которые могут быть богаты водой, но имеют ограниченное внутреннее тепло".

Nasa теперь призывает к будущим полетам в глубокий космос к Урану для дальнейшего исследования. В докладе говорится: "Пять крупных лун Урана являются важными целями для будущих космических миссий. Чтобы мотивировать и информировать исследования этих лун, мы моделируем их внутреннюю эволюцию, современные физические структуры, геохимические и геофизические сигнатуры, которые могут быть измерены космическими аппаратами".

Далее в докладе говорится, что если луны сохранили жидкость до наших дней, то на Ариэле и Умбриэле могут существовать остаточные океаны толщиной менее 30 км, а на Титании и Обероне — менее 50 км. Однако сохранение жидкости сильно зависит от свойств материала и, возможно, от неизвестных динамических обстоятельств.

Исследователи также отмечают, что Миранда вряд ли может содержать жидкость в настоящее время, если только она не испытывала приливного нагрева несколько десятков миллионов лет назад. Они предполагают, что тонкие остаточные слои могут быть гиперсолеными, а их индуцированные магнитные поля могут быть обнаружены магнитометрами будущих космических аппаратов.

Недавно в Калифорнийском университете было проведено исследование, в котором анализировалось, могла ли разумная внеземная жизнь реагировать на сигналы, посылаемые с Земли в глубокий космос. Эксперты проанализировали сигналы, чтобы выяснить, могли ли они достичь цели, и пришли к выводу, что если да, то мы можем получить ответ уже в 2029 году.

Ранее Фокус писал о возможных причинах, почему нам так и не удалось обнаружить инопланетян. Исследователь дал еще одно объяснение "радиомолчанию" из космоса. На это его вдохновила обычная губка.