Застряли в пузыре: ученые объяснили, почему нам так и не удалось обнаружить инопланетян

Исследователь дал еще одно объяснение "радиомолчания" из космоса. На это его вдохновила обычная губка.

Related video

Насколько известно науке, люди никогда ранее не вступали в контакт с пришельцами из глубин космоса. Однако с точки зрения статистики, мы не должны быть одиноки, а потому мы отчаянно пытаемся понять, почему за столько времени никто не вышел с нами на связь, пишет Science Alert.

Исследователь из Лаборатории статистической биофизики Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии Клаудио Гримальди представил еще одно возможное объяснение того, почему мы все еще наблюдаем эффект "радиомолчания". И на это его вдохновила обычная губка.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Гримальди, проблема может заключаться в том, что мы искали слишком мало — "всего 60 лет". Более того, ученый предполагает, что Земля может находиться в пузыре, в котором попросту нет радиоволн, излучаемых внеземной жизнью.

Простыми словами, на нашем пути встречается слишком мало инопланетных передач, а места пространство для сканирования слишком велико. Выводы Гримальди основаны на статистической модели, которая ранее использовалась для изучения пористых материалов, таких как губки. Однако в этот раз вместо пор внутри материала они использовались для оценки распределения внеземных источников сигнала, которые предположительно могут быть в космосе.

Гримальди отмечает, что человечеству попросту следует быть "чуть более терпеливыми". Во-первых, потому что сканирование следов связи в космосе требует времени, во-вторых, большого вложения денег.

Земля может оказаться в "пузыре" радиомолчания Фото: Grimaldi, Astronomical Journal, 2023

Ученый отмечает, что его исследовательская модель исходит из того, что в любой момент времени в Млечном Пути существует минимум один электромагнитный сигнал технологического происхождения, а Земля находится в "тихом пузыре", или, как сказал бы Гримальди, "поре губки", по крайней мере последние 60 лет, а может и больше.

Если это соответствует действительности, то по статистике в нашей галактике происходит от 1 до 5 электромагнитных излучений в промежутке 100 лет. Другими словами, они крайне не распространены, как и сверхновые звезды в Млечном Пути. Отметим, что в подобных моделях, которые включают вероятность, часто присутствуют и допущения. Если их откорректировать в ту или иную сторону, сценарии могут быть более оптимистичными или пессимистичными.

По мнению Гримальди, в самом оптимистичном сценарии нам потребуется еще не менее 60 лет, прежде чем мы получим какое-либо сообщение инопланетной жизни. При менее оптимистичном сценарии ожидание займет более 2000 лет. Однако в том или ином случае, нам следовало бы направить радиотелескоп в правильном направлении.

Исследователь отмечает, что данная гипотеза выглядит "менее экстремальной", чем предположение о том, что нас постоянно атакую сигналами со всех сторон. Но по неведомой причине мы все еще не в состоянии их обнаружить.

По мере того как технологии и инструменты для изучения космоса совершенствуются, исследователи обнаруживают все больше и больше планет, подходящих для формирования жизни. Тем не менее остается еще много места для поиска. Именно по этому, как считает Гримальди, так важно моделирование — оно может подсказать нам, где именно стоит искать.

Ученый также отмечает, что лучшим способов продвижения вперед в поисках внеземной жизни будет использование данных телескопов, сосредоточенных на других миссиях, а вовсе не использование отдельных из них специально для поиска инопланетных сообщений.

Ранее Фокус писал о том, что в Пентагоне считают, что в Солнечной системе затаился корабль инопланетян.