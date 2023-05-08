Зашьет себя сама. Ученые в процессе создания "живой" одежды, способной самовосстанавливаться

Исследователям удалось создать биоразлагаемый и восстанавливающийся материал, пригодный для создания одежды.

Наука не стоит на месте и с каждым годом ученые изобретают все больше и больше удивительных материалов буквально из ничего. На этот раз, они уверены, что им удалось создать новый биоразлагаемый "живой" материал, который можно использовать для производства одежды, пишет Science Alert.

В новом исследовании команде ученых из Университета Ньюкасла и Университета Нортумбрии в Великобритании обнаружила, что тонкие, похожие на корни нити, производимые грибами, можно использовать для создания уникального материала. Приятным бонусом станет то, что материал биоразлагаемый и способен восстанавливаться самостоятельно.

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В ходе исследований ученые сосредоточились на грибке Ganoderma lucidum, который производит кожу из ветвящихся нитей, также называемых гифами, которые переплетаются и образуют структуру, называемую мицелием. Теперь исследователи полагают, что приложив некоторые усилия, хрупкая кожа может заменить кожу для производства одежды. Причем новый материал удовлетворит веганские, экологические и даже модные вкусы. Впрочем, ученые также столкнуться и с рядом проблем: во-первых, процесс создания придется ускорить, во-вторых, найти способ его масштабировать.

Отметим, что материалы на основе мицелия уже широко используются в разных областях, от строительства до текстиля. Однако в процессе создания материалов, как правило, убивают хламидиспоры — споры грибов, которые помогают им регенерировать. В новом материале ученые планируют сохранить это свойство, чтобы новая кожа смогла восстанавливаться и устранять дефекты самостоятельно.

Материал смог восстановиться в течение нескольких дней Фото: Elsacker et al., Advanced Functional Materials, 2023

Ученые отмечают, что новый материал представляет собой смесь мицелия, хламидоспор, углеводов, белков, а также других питательных веществ в жидкости, которые способствуют росту кожицы. Исследователи отмечают, что в данный момент кожица представляет собой крайне тонкую и хрупкую структуру, однако они уверены, что в дальнейшем им удастся сделать ее более прочной. Предполагается, что для этого можно использовать наслоение или же пластификацию в глицерине.

Исследователи отмечают, что крайне важным в данном исследовании является тот факт, что они не уничтожали хламидоспоры, а значит готовый материал вполне способен заменить проделанные в нем отверстия, если поместить его в условия, при которых он был выращен.

Ученые полагают, что в дальнейшем этот материал можно будет использовать для создания прочного материала, который мог бы заменить кожу, например, для производства мебели, автомобильных кресел и даже модной одежды.

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