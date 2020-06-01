Ученые создали самый жаропрочный материал в истории

Исследователи говорят, что материал может использоваться в авиастроении

Ученые из Национального исследовательского технологического университета (МИСиС) в Москве утверждают, что создали самый жаропрочный материал из когда-либо существовавших. Об этом сообщает Forbes.

Ранее такой титул носил материал, который был протестирован командой из Имперского колледжа Лондона. Британские ученые использовали метод лазерного нагрева, который позволил испытать материал при экстремальных температурах. Они выяснили, что соединение таких элементов, как металл гафния и углерод имел самую высокую на то время температуру плавления. Полученный карбид гафния начинал плавиться при температуре чуть ниже 4 тыс. градусов по Цельсию.

В это же время, исследователи из Университета Брауна, с помощью компьютерного моделирования, выяснили,что материал из гафния, углерода и азота будет еще более жаропрочным. И моделирование показало, что такой материал будет плавиться при температуре более 4100 градусов по Цельсию, что равнозначно двумя третям температуры на поверхности Солнца.

Взяв прогнозы ученых из Университета Брауна, исследователи МИСиС создали такой материал – карбонитрид гафния. Для создания материала, они подвергли порошкообразный гафний и углерод высокоэнергетическим столкновениям с шариками внутри цилиндрической дробилки, известной как барабанно-шаровая мельница.

На практике жаропрочность нового материала еще не проверялась, так как это сложно сделать в лаборатории. В будущем материал протестируют с помощью лазерного метода, который ранее использовали в Имперском колледже Лондона.

Но потенциальная способность материала выдерживать высокие температуры, а также прочность делает его многообещающим кандидатом для авиастроения. Из полученного материала могут изготавливаться носовые обтекатели, реактивные двигатели и крылья. Кроме этого, исследователи намерены испытать карбонитрид гафния в гиперзвуковых условиях.

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