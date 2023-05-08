Лазерная связь. В NASA придумали новый способ передачи видео с Луны: в чем суть

Астронавты лунной миссии Artemis 2 проведут испытание новой системы связи для более быстрой передачи изображений и видео с Луны.

NASA планирует разместить новый терминал связи на борту космического корабля Orion, который позволит почти в режиме реального времени получать на Земле изображения и видео высокой четкости поверхности Луны, пишет Space.

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Для передачи любых научных данных, будь то изображения или видео с космических аппаратов, NASA полагалось на радиосигналы. Но лазерные лучи могут значительно увеличить как объем передаваемых данных, так и скорость их передачи на Землю.

Поэтому на космический корабль Orion, который с астронавтами на борту отправится в полет вокруг Луны в 2024 году в рамках миссии Artemis 2, установят новый терминал связи. Эта система лазерной связи получила название О2О и с ее помощью можно будет получить изображения и видео поверхности Луны очень высокого качества. Это будет абсолютно новый взгляд на наш спутник.

Астронавты лунной миссии Artemis 2 проведут испытание новой системы связи для более быстрой передачи изображений и видео с Луны Фото: NASA

NASA за последние пару лет уже отправило в космос 2 спутника-ретранслятора лазерной связи, которые показали свою эффективность, ведь скорость передачи данных из космоса достигла 200 гигабит в секунду. Теперь ученые из NASA планируют отправить новый терминал ретранслятор на Международную космическую станцию в конце этого года и он будет служить еще одной демонстрацией новой технологии. В NASA считают, что это первый шаг к полномасштабной реализации систем связи нового типа на основе лазерных лучей, которая должна показать свою эффективность во время полета к Луне в следующем году.

Если все пойдет по плану, то в NASA хотят использовать именно лазерную связь для дальнейшей передачи данных, изображенной и видео с Луны во время будущих пилотируемых миссий.

Во время миссии Artemis 1, когда беспилотный космический корабль Orion облетел Луну, ученые получили очень много качественных изображений. Но теперь, новая система лазерной связи позволит увидеть Луну в новом свете, то есть это будут еще лучшие снимки, еще лучшие видео, а самое главное они будут приходить намного быстрее.

Напоминаем, что пилотируемая миссия к Луне Artemis 2 будет промежуточным этапом для высадки первый за 50 лет астронавтов на Луну в 2025 году в рамках миссии Artemis 3.

Фокус уже писал о том, что NASA создало подводную копию Луны для того, чтобы подготовить астронавтов к высадке на ее поверхность.

Также в NASA недавно продемонстрировали технологию, которая позволит астронавтам добывать жизненно важный кислород прямо на Луне, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что первый южнокорейский орбитальный аппарат прислал детальные снимки обратной стороны Луны.