На спутнике Сатурна происходит нечто странное: ученые не могут объяснить ветер на Титане

Загадочные погодные условия на самом большом путнике Сатурна не дают покоя ученым уже несколько десятилетий. Но теперь появился ключ к разгадке этих событий.

На самом большом спутнике Сатурна Титане дуют очень странные ветры, и их природа озадачивает ученых уже много десятилетий. Но новое исследование дает новые подсказки о том, что происходит на Титане. Ученые считают, что, разгадав тайну спутника, можно понять, как Титан стал единственным спутником в Солнечной системе, который имеет атмосферу, пишет Space.

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Сейчас ученым известно, что у Титана есть плотная атмосфера высотой в примерно 600 км, состоящая на 95% из азота. На спутнике постоянно дуют сильные ветры, точную скорость которых так и не удалось определить, которые всего за 24 земных часа огибают весь спутник. За это время они переносят потоки теплого воздуха с более низких широт к полюсам Титана.

Ученые считают, что каждый сезон на спутнике Сатурна, который длится 7,5 земных года, влияет на поведение местных ветров. Но их странная природа пока что не поддается объяснению и многолетние исследования дают противоречивые результаты.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, считают, что они приблизились к разгадке многолетней тайны. По словам ученых прошлые исследования давали разные результаты потому как использовались не такие совершенные телескопы или же на Титане происходит что-то такое, чего мы до сих пор не может понять.

Ветры на Титане были обнаружены еще в 1989 году и тогда ученые выяснили, что они дуют более медленно в районе экватора, а более быстро в средних широтах, при чем это происходит в обоих полушариях спутника Сатурна. Точную скорость этих ветров установить так и не удалось. Но 7 лет назад ученые использовали новое оборудование для наблюдений и выяснили, что на самом деле ветры на Титане дуют быстрее в районе экватора, и уменьшают свою скорость ближе к полюсам.

Сейчас ученым известно, что у Титана есть плотная атмосфера высотой в примерно 600 км, состоящая на 95% из азота Фото: NASA

Авторы нового исследования считают, что разные сезоны на Титане могут влиять на резкие изменения в скорости местных ветров. Также их скорость зависит от того, в какой части атмосферы они дуют. Ученые считают, что противоречивые результаты предыдущих исследований появились потому, что астрономы наблюдали за разными ветрами в разных слоях атмосферы и в разный сезон.

Авторы исследования основывают свои данные на новых наблюдениях с помощью мощных наземных телескопов, но полная обработка этих данных займет еще некоторое время. Пока что данные наблюдений показывают, что самые быстрые ветра на Титане все же дуют в районе экватора. Возможно результаты дальнейших исследований помогут выяснить, что же на самом деле происходит на Титане и какие погодные условия там формируются в течение разных сезонов.

Напоминаем, что Титан всего в 2 раза меньше Земли по размерам и на поверхности спутника Сатурна также имеются реки, озера и даже моря. Но они состоят не из жидкой воды, а из метана. Кстати, на Титане также идут и дожди, но тоже из метана. Для того, чтобы лучше изучить этот самый большой из 83 спутников Сатурна, NASA через несколько лет планирует отправить туда летательный аппарат, который сможет парить над поверхностью Титана. Подробнее об этой миссии Фокус уже писал.

Также Фокус уже писал о том, что ученые считают, что на еще одном спутнике Сатурна Мимасе под поверхностью скрывается океан из жидкой воды.