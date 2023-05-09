Новый европейский метеоспутник сделал свой первый снимок Земли из космоса: он впечатляет (фото)

Метеоспутник сделал первый снимок Земли, на котором видны погодные условия над Европой, Африкой и Атлантическим океаном в поразительных деталях.

Запущенный в космос в декабре прошлого года европейский метеоспутник Meteosat Third Generation — Imager 1 (MTG-I1) является первым спутником нового поколения, который должен сделать революцию в области прогнозирования погоды в Европе, считают в Европейском космическом агентстве (ЕКА). Этот спутник сделал свое первое изображение Земли из космоса, которое показывает невероятную красоту нашей планеты, пишет Space.

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На первом снимке Земли из космоса, который сделал MTG-I1, видны погодные условия над Европой, Африкой и Атлантическим океаном в поразительных деталях. Ученые считают, что такой уровень детализации позволит лучше прогнозировать погоду в Европе, в том числе ее самые экстремальные проявления. По словам ученых из ЕКА, такого уровня детализации изображений еще не демонстрировал ни один метеоспутник.

Метеоспутник сделал первый снимок Земли, на котором видны погодные условия над Европой, Африкой и Атлантическим океаном в поразительных деталях Фото: ESA

Метеоспутник MTG-I1 является первым аппаратом из шести спутников, которые будут предоставлять важную информацию о погоде, а также об атмосфере в течение следующих 20 лет. Остальные спутники будут отправлены на орбиту до 2026 года.

Метеоспутник MTG-I1 является первым аппаратом из шести спутников, которые будут предоставлять важную информацию о погоде, а также об атмосфере в течение следующих 20 лет Фото: ESA

На новом снимке Земли видна покрытая облаками Северная и Западная Европа, а также юг Европы без облаков. Также здесь можно увидеть облачные вихри, которые кружат над Канарскими островами и снежные шапки, покрывающие Альпы.

Спутники MTG (то есть это спутники Meteosat третьего поколения) должны будут заменить спутники Meteosat второго поколения. И как показывают новые снимки, спутник MTG-I1 создает изображения в намного лучшем качестве и с намного большими подробностями.

MTG-I1 также продемонстрировал свою способность наблюдать за облачными структурами в высоких широтах, что поможет синоптикам отслеживать быстрое развитие сложных погодных условий в этих регионах планеты.

Как показывают новые снимки, спутник MTG-I1 создает изображения в намного лучшем качестве и с намного большими подробностями Фото: ESA

Спутники Meteosat третьего поколения не только будут делать снимки с более высоким разрешением, чем их предшественники, но и будут делать снимки Земли чаще. Когда все 6 спутников начнут работу, как единая система, они будут делать изображения всей Земли каждые 10 минут.

Ученые считают, что новые спутники помогут лучше прогнозировать погоду не только в Европе, но и в других регионах мира, а также будут отслеживать последствия изменения климата.

Что касается спутника MTG-I1, то он пока не будет предоставлять метеоданные метеорологическим службам Европы и остального мира до конца 2023 года. Дело в том, что все это время будет происходить настройка его приборов для более точных наблюдений.

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