Землю накроет сильная геомагнитная буря: на планете уже появились первые проблемы

На Солнце произошло очередное мощное извержение, что привело к отключению радиосвязи на Земле. Но это только начало.

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В ночь с 7 на 8 мая космические аппараты NASA зафиксировали на Солнце мощный выброс энергии, который сопровождался выбросом огромного потока плазмы. Новая мощная вспышка на Солнце привела к кратковременному отключению радиосвязи в некоторых регионах планеты. Ученые предупреждают, что 10 мая стоит ожидать появление сильной геомагнитной бури на Земле, пишет Space.

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Приборы космических аппаратов NASA зафиксировали появление мощной вспышки на Солнце, которая появилась в солнечном пятне AR3296. По словам ученых, это была вспышка класса М1.5, которая сопровождалась сильным корональным выбросом массы. Извержение на Солнце произошло в ночь с 7 на 8 мая и поток солнечных частиц полетел в сторону Земли.

В ночь с 7 на 8 мая космические аппараты NASA зафиксировали на Солнце мощный выброс энергии, который сопровождался выбросом огромного потока плазмы Фото: NASA

В результате сильное излучение Солнца проникло глубоко в атмосферу Земли, что стало причиной отключений коротковолновой радиосвязи на несколько часов в западной части США и над Тихим океаном.

Вспышка класса М считается достаточно мощным проявлением солнечной активности, мощнее которой может быть только вспышка класса Х, которая находится на вершине пятиуровневой классификации солнечных вспышек.

Приборы космического аппарата SOHO сделали изображение вспышки на Солнце в ночь с 7 на 8 мая Фото: NASA

Напоминаем, что вспышки на Солнце являются сильными выбросами электромагнитного излучения, которые могут достичь Земли за 10-15 минут после извержения. А корональные выбросы массы представляют собой потоки плазмы и намагниченных солнечных частиц, которые двигаются в космосе намного медленнее. Такие выбросы плазмы приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле разной мощности.

Ученые прогнозируют, что 10 мая, поток плазмы выброшенный за пару дней до этого, достигнет нашей планеты и Землю накроет геомагнитная буря уровня G3, то есть это достаточно сильное событие по пятиуровневой классификации геомагнитных бурь. Такие бури могут вызвать также вызвать проблемы в работе связи, систем навигации и энергосистем. Но еще такие сильные геомагнитные бури провоцируют появление очень ярких полярных сияний в более южных регионах Земли, где они обычно не появляются.

Cильные геомагнитные бури провоцируют появление очень ярких полярных сияний в более южных регионах Земли Фото: space.com

Хотя ученые предупреждают, что прогнозировать космическую погоду очень сложно, поэтому предварительный прогноз может и не оправдаться, хотя пока что данные указывают на его верность.

Чем ближе Солнце к своему пику активности, а он должен наступить в 2025 году, тем чаще будут происходить мощные солнечные вспышки и выбросы плазмы. Таким образом стоит ожидать более частых появлений сильных геомагнитных бурь, говорят ученые.

Подробно о солнечном максимуме, то есть пике солнечной активности, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ученые предположили, что сильные вспышки на молодом Солнце могли привести к появлению важных химических соединений на Земле, который стали строительными блоками для жизни.