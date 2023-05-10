Проклятие мумий реально: археолог страдал галлюцинациями и кашлял кровью после открытия гробницы

Исследуя гробницу, которую не открывали шесть веков, режиссер и египтолог Рами Романи столкнулся с опасными условиями, едва ли не стоившими ему жизни.

Известный египтолог недавно заявил, что после открытия священной древнеегипетской гробницы его поразила странная болезнь, из-за которой он грезил и кашлял кровью. Рами Романи, который является не только экспертом в этой области, но и режиссером, рассказал об этом ужасном опыте. По словам исследователя, инцидент произошел во время съемок эпизода телешоу Discovery Channel "Развертывание мумий" в 2019 году, пишет IFLScience.

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Во время исследования гробницы, которую не открывали шесть веков, команда археологов столкнулась с множеством опасных условий, включая толстый слой пыли и затхлый запах, наполнявший воздух. Романи считает, что именно во время этих раскопок он заразился загадочной болезнью, которая едва не стоила ему жизни.

Последовавшая затем лихорадка была настолько высокой, что вызвала у него яркие галлюцинации, а также приступы кровавого кашля. Говорят, что врачи, которые его лечили, считали, что он мог заразиться вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, что находился в гробнице и мог передаваться от летучих мышей, змей или пыли, накопившейся со временем.

Хотя Романи утверждает, что не верит в древнее проклятие фараонов, он признает, что в этом может быть какая-то научная правда.

Действительно, внутри гробниц, которые вскрывались в прошлом, были обнаружены различные грибковые патогены. Хотя широко распространено мнение, что само проклятие является чистой фантазией, не исключено, что именно такие болезни могли быть реальным виновником некоторых смертей, которые приписывались ему.

Несмотря на то, что Романи пережил это испытание, он до сих пор не уверен в том, что именно стало причиной его болезни. Он заявил, что хотя он благодарен за полное выздоровление, его по-прежнему преследуют события, произошедшие в гробнице.

"Было ли это проклятие мумии или нет, — сказал он, — что-то в этой гробнице зацепило меня".

"Было ли это проклятие мумии или нет, — сказал он, — что-то в этой гробнице зацепило меня"

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