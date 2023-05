Совершенно неожиданные и причудливые корни: откуда происходят популярные английские изречения

Английский язык полон фразеологизмов, развивавшихся на протяжении веков. Задумывались ли вы когда-нибудь о корнях таких распространенных английских фраз, как "бросить вызов" и "беречь как зеницу ока"?

Английский развивался на протяжении более 1400 лет, а его название происходит от "англов", одного из древних германских народов, мигрировавших из Ангельна, полуострова на Балтийском море, позже — на территорию Великобритании, названную в их честь — Англия. За весь период трансформаций и усовершенствования собралось немало крылатых изречений, происхождение которых необычно и порой очень причудливо, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Возьмем, например, "jam-packed" — фразу, которая используется для описания чего-то плотно упакованного. Впервые изречение вошло в общее употребление в начале 20-го века.

Другая интересная фраза — "downright", которая происходит от среднеанглийского слова "dounright", что означает "прямо вниз, перпендикулярно".

"Full tilt" ("полный вперед") — это фраза, которая используется для описания выполнения чего-либо на полной скорости. На самом деле она произошла от термина рыцарских боев, когда двое рыцарей на конях бросались друг на друга с длинными палками, чтобы сбить противника с коня. Термин "tilt" был ранним названием рыцарских боев, а "full tilt" означал момент, когда лошади на большой скорости неслись навстречу друг другу.

Фраза "apple of one's eye" ("беречь как зеницу ока") обозначает кого-то или что-то, что ценится превыше всего. Она происходит из раннесредневековой Англии, где люди верили, что зрачок глаза – это твердый, сферический объект, напоминающий яблоко. Учитывая важную роль зрачка в нашем зрении, именно эта часть была самой ценной, и "the apple of one's eye" использовалась для проявления нежности и любви.

"Take with a grain of salt" ("возьми с щепоткой соли") — это фраза, которую используют, чтобы предостеречь кого-нибудь относительно достоверности утверждения. Она происходит от Плиния Старшего, описавшего рецепт панацеи от яда, включавшего добавление "щепотки соли" (a grain of salt) к определенной смеси. Современное использование фразы впервые появилось в 17 веке и, вероятно, его ввели ученые, читавшие древние тексты.

"To curry favor" ("выслужиться") — это выражение, описывающее льстивое поведение, направленное на то, чтобы втереться в доверие к кому-то. Он происходит от среднеанглийских слов "curry favel", что означало "натирать или ухаживать за каштановой лошадью". Фразу начали использовать для характеристики людей, которые прибегали к лести, чтобы "curry favel", а позже изменилась на "curry favor" в 16 веке.

"Throw down the gauntlet" ("бросить вызов") — выражение, чтобы бросить вызов или противостоять кому-то. Оно происходит из эпохи рыцарства, когда один рыцарь бросал официальный вызов другому, чтобы защитить свою честь. Слово "gauntlet" означает бронированные перчатки, которые носили средневековые рыцари, и после того как вызов брошен, ожидалось, что оппонент "поднимет перчатку" ("pick up the gauntlet"), чтобы принять его.

"A red-letter day" ("красный день") — это день особого значения или важности. В 15 веке в старых церковных календарях праздники и дни памяти святых обозначались красным цветом, чтобы отличить их от любых других событий, отмечавшихся черным цветом.

"To sink or swim" ("утонуть или всплыть") можно сказать, чтобы описать неудачи или успех благодаря собственным усилиям. Однако его происхождение может иметь зловещие корни. В средневековье водное испытание использовали для того, чтобы определить, является ли человек невиновным или виновным. Подозреваемого бросали в воду, чтобы увидеть, выплывет ли он или утонет. Если он следовал, то считался виновным, а если тонул, то невиновным.

"Hue and cry" ("держи его") — погоня за преступником, сопровождающаяся криками "держи!", "лови!", и т.д. Кроме того, фраза может означать шум, массовый протест, недовольство, возмущение. Обычно ее используют, чтобы описать суету. В средние века, если кто-то становился свидетелем преступления, он был обязан кричать и привлекать к нему внимание. Это называлось "hue and cry".

Ранее Фокус писал о настоящем вызове истории. Пара исследователей смогла расшифровать давно утраченный родной язык.

А также мы рассказывали, как исследователи и ИИ расшифровали месопотамские клинописные тексты, сломав древний код.