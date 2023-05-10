Осторожно, аллергия: безопасны ли заменители мяса на основе бобовых для людей

Бобовые — это экологически чистый источник с высоким содержанием белка, витаминов и клетчатки, что делает их популярными среди тех, кто стремится снизить потребление мяса. Однако новое исследование предупреждает, что люди с аллергией на сою и арахис могут иметь отрицательные реакции.

Бобовые стали достаточно популярны на фоне последних движений отказа от мяса, ведь они являются отличным источником с высоким содержанием белка, витаминов и клетчатки. Однако люди с аллергией на сою и арахис могут реагировать на эти заменители. Однако не стоит беспокоиться, поскольку в большинстве реакции не будет, пишет SciTechDaily.

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Поскольку все больше людей пытаются снизить потребление мяса, заменители белка на основе бобовых становятся все популярнее благодаря высокому содержанию белка, витаминов и клетчатки. Однако аллергия на бобовые, такие как соя и арахис, распространена и потенциально опасна для жизни.

Именно поэтому доктор Марк Смитс и команда исследователей из Университетского медицинского центра Утрехта пытаются ответить на вопрос: могут ли люди с аллергией на бобовые безопасно употреблять в пищу без мясных источников белка, изготовленных из других бобовых культур?

Потребление белка и численность населения мира растет, что приводит к необходимости в устойчивых источниках нужных элементов. Увеличение потребления бобовых может привести к увеличению количества аллергий на эти продукты.

Кроме того, эти новые бобовые могут вызвать аллергические проявления у пациентов, уже страдающих аллергией к бобовым. Поэтому специалисты исследовали, как часто у таких людей возникает сенсибилизация и аллергия на бобовые.

Как у людей развивается пищевая аллергия?

Когда иммунная система воспринимает пищевые белки как угрозу, она вырабатывает антитела иммуноглобулина Е (IgE). Люди могут испытывать аллергические реакции при повторном контакте с той же едой.

И вот что самое интересное: те, кто реагирует на один продукт питания, могут реагировать на другой. Такая реакция часто сопровождается перекрестной сенсибилизацией, которая возникает, когда пациенты производят антитела IgE против нескольких продуктов питания из-за перекрестной реактивности.

Это происходит, когда белки в разных продуктах имеют схожую структуру и связываются с одними и теми же антителами IgE.

А как же бобовые?

Доктор Смитс и его команда выбрали пациентов с аллергией на бобовые из клиники аллергологии Университетского медицинского центра Утрехта и разделили их на шесть групп на основе их аллергии: арахис, соя, зеленый горошек, люпин, чечевица и фасоль.

Все участники имели подтвержденную аллергию либо через пероральные пищевые пробы, либо через положительный тест на IgE в сочетании с анамнезом реакций в анамнезе. Затем каждую группу протестировали на наличие антител IgE к другим бобовым.

Интересно, что команда обнаружила: большое количество пациентов производило антитела против более одного бобового, но лишь небольшая часть из них испытывала значительные симптомы. Во всех шести группах пациентов наблюдалась косенсибилизация к дополнительным бобовым, причем почти 25% пациентов были сенсибилизированы ко всем этим продуктам.

Пациенты с аллергией на зеленый горошек, люпин или чечевицу, вероятно, были чувствительны к другим бобовым, тогда как пациенты с аллергией на арахис или сою были менее подвержены повторной аллергии. Однако команда предостерегает, что для подтверждения клинической значимости такой ко-сенсибилизации на практике необходимы дальнейшие исследования.

Бобовые — устойчивый и привлекательный источник белка, но важно оценивать риск развития новых пищевых аллергий в случае вывода на рынок новых продуктов питания.

Что касается людей с аллергией на бобовые, успокойтесь, зная, что у большинства не будет реакции на бесмясные источники белка, изготовленные из других бобовых.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.