Мясо или растения: ученые рассказали, что на самом деле нужно мужчинам-спортсменам

В новом исследовании рассмотрели пользу растительной и смешанной диеты для мужчин, занимающихся спортом.

Вопрос о пользе и вреде растительной и смешанной диеты все чаще возникает в обществе. На этот раз ученые сосредоточились на изучении взглядов спортсменов-мужчин на рацион с содержанием животного белка и диету, исключающую мясо, пишет News Medical.

В ходе исследования ученые опросили 13 профессиональных и полупрофессиональных спортсменов: 7 из них участвовали в национальных соревнования, а 6 — в международных. Также известно, что трое из них уже завершили свою профессиональную карьеру и теперь тренируются в качестве спортсменов-любителей.

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Ученые отмечают, что в исследование были включены реципиенты разных европейских национальностей из разных стран, но большинство из них были голландцами и финнами. В ходе исследования ученые провели ряд интервью, которые были направлены на сбор информации о текущем рационе и пищевых привычках. Например, участников спрашивали о:

причинах выбора диеты;

пищевых убеждениях;

знаниях и источниках информации о диетах;

истории их диеты;

взгляды на другие диеты;

роль пищевых привычек в спорте.

Полученные данные свидетельствуют о важности конкретных продуктов и питательных веществ. Спортсмены-рецпиенты также отметили, что считают информацию о питании ясной и соответствующей их потребностям. Они также рассказали о преимуществах растительной и животной диеты и рассказали об их влиянии на работоспособность, физическую силу, восстановление и общее состояние здоровья.

Любопытным оказалось то, что все спортсмены отдавали предпочтение белку перед любыми другими микроэлементами, например, клетчаткой. Большинство тех, кто придерживался смешанной диеты, считали мясо важнейшим источником питательных веществ, необходимых для достижения спортивных результатов.

Отметим, что связь между белком и продуктами животного происхождения общепризнанна, поскольку мясо обычно рассматривается как основной источник белка в типичных диетах. Однако ученые также обнаружили, что те, кто придерживался смешанной диеты, отдавали предпочтение продуктам животного происхождения, как необходимым для достижения спортивных результатов. Однако они также признавали, что кроме мяса существуют и другие источники белка.

Ученые также обнаружили, что растительные диеты воспринимались мясоедами как крайне ограничительные и такими, которые противоречили стремлению к позитивным отношениям с едой.

Также спортсмены заявили, что приготовление растительной пищи является крайне трудоемким процессом. Исследование показало, что вкусовые предпочтения спортсменов тесно связаны с фактором удобства в их повседневной жизни. Проще говоря, мясные блюда оказались более удобными и ароматными в сравнении с растительной пищей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.