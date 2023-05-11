И здесь нагадили. Российские астронавты выбросили мусор во время выхода с МКС в открытый космос (видео)

После 7 часов, проведенных в открытом космосе, двое астронавтов из РФ решили избавиться от ненужного оборудования.

Во время очередного выхода в открытый космос, который длился 7 часов 11 минут, два российских астронавта помогали в перемещении шлюза из одной части Международной космической станции в другую на российском модуле МКС. После завершения всех работ Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин специально выбросили в космос большую кучу мусора, пишет Futurism.

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Двое астронавтов из РФ собрали все ненужное оборудование после перемещения шлюза на сегменте МКС в большую кучу и намеренно отправили ее в космос. Во время прямой трансляции выхода в открытый космос, после того, как мусор улетел, один из российских астронавтов даже попрощался с этими отходами и отметил, что они "красиво летят".

После 7 часов, проведенных в открытом космосе, двое астронавтов из РФ решили избавиться от ненужного оборудования Фото: NASA

Хотя может показаться, что выбрасывать ненужное оборудование в космос было не совсем правильно, эксперты утверждают, что ничего необычного не произошло и этот мусор сгорел в атмосфере Земли через некоторое время. Хотя выглядит это очень странно.

Но в то же время, несмотря на запланированный выброс мусора в космос, который больше не засоряет орбиту, эксперты считают, что подобные ненужные части оборудования не всегда сгорают в атмосфере нашей планеты и только усугубляют проблему накопления большого количества космического мусора на орбите.

Двое астронавтов из РФ собрали все ненужное оборудование после перемещения шлюза на сегменте МКС в большую кучу и намеренно отправили ее в космос

Хотя не всегда выброс мусора астронавтами в космосе является запланированным. Известно о многих эпизодах, когда астронавты во время выхода в открытый космос случайно что-то теряли. Например, еще в 1965 году первый вышедший в открытый космос американец, Эд Уайт, навсегда вошел в историю, когда случайно потерял запасную перчатку. А 6 лет назад двое астронавтов NASA, Пегги Уитсон и Шейн Кимбро, потеряли в космосе сумку с защитным экраном от космических обломков.

По словам экспертов, сжигать мусор в атмосфере Земли стало уже традицией для астронавтов МКС. Да, они иногда выбрасывают оборудование таким же образом, как это сделали россияне, но чаще всего весь мусор с космической станции загружают в грузовой корабль Cygnus. Когда он заполняется полностью, его отправляют обратно на Земле, где он сгорает в атмосфере планеты.

По словам экспертов, сжигать мусор в атмосфере Земли стало уже традицией для астронавтов МКС Фото: NASA

Современные спутники созданы так, чтобы тоже после завершения своей работы сгореть в атмосфере Земли, но это не всегда происходит сразу, и они долго кружат на орбите.

За последние десятилетия, по словам ученых, околоземная орбита превратилась в настоящую космическую свалку, где летают части ракет, спутников и разного оборудования. Эксперты считают, что примерно 1 млн фрагментов мусора размером в 1 мм сейчас кружат вокруг Земли. А обломков размером с футбольный мяч и немного больше, насчитывается примерно 23 тысячи штук.

Ученые считают, что все эти обломки могут нанести вред работающим спутникам, космическим телескопам и даже МКС. Орбитальной станции уже приходилось неоднократно уклоняться от обломков космического мусора, чтобы они не нанесли ее повреждений.

Эксперты считают, что будет очень интересная ситуация, если когда-нибудь МКС столкнется именно с обломками оборудования, которое выбросили ее же астронавты.

Фокус уже писал, что 21 мая на МКС должны отправится космические туристы, которые проведут здесь неделю. Во время пребывания на орбите они проведут очень важный эксперимент: впервые будет выращена популяция стволовых клеток человека.

Также Фокус уже писал о том, что Россия все же согласилась, несмотря на натянутые отношения с США, остаться на МКС еще на 5 лет. Хотя сама станция должна работать еще 7 лет, но ее работоспособность тогда будут поддерживать остальные страны.